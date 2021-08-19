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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرفض القسوة على لاعبيه رغم ضياع لقب الدوري إكلينيكيًا

صدى البلد

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي القسوة علي لاعبيه عقب التعادل مع طلائع الجيش وإنتهاء أمل المنافسة علي لقب مسابقة  الدوري إكلينيكياً وإقتراب فوز المنافس الزمالك به ، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني علي غلق الملف تماماً خلال مران الأمس الذي جري بإستاد مختار التتش وأكتفي بالحديث عن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال مواجهة الطلائع التي انتهت بالتعادل السلبي .

ويري موسيماني أن فريقه يعاني من إجهاد بدني رهيب في ظل خوضه لمباريات كثيرة للغاية بفارق زمني كل 48 ساعة فقط والمشاركة في بطولات دوري الأبطال الأفريقي والسوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية والدوري المحلي لموسمين متتاليين وكأس مصر.

وقال موسيماني للاعبيه قبل مران الأمس:" لن اتحدث عن أعذار ولكني أثق فيكم وقدرتكم علي عبور تلك الموقف ..البطولة علي الورق لم تنتهي ولكنها اقتربت من الحسم للمنافس.. لقد تعرضنا لظلم تحكيمي ولكن نحن كنا مقصرين أيضاً ويجب غلق تلك الصفحة والتركيز في مواجهة المصري البورسعيدي".

ومن المقرر أن يختتم أبناء الرداء الأحمر تدريباته اليوم بإستاد مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية سوف يشهد عودة عمرو السولية بعد انتهاء إيقافه وبدر بانون بعد شفائه من الإصابة بفيروس كورونا وكذلك محمد شريف الذي شارك في جزء من مران الأمس بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

سيد عبدالحفيظ : الأهلي لم يحصل على حقه في مباراة طلائع الجيش

فيما أعترف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أنهم أخطأوا في العديد من الأمور خلال الموسم الحالي كانت سبباً مباشرة في غياب تكافؤ الفرص أبرزها منحهم الثقة لمن لا يستحقها بشكل عام ودون ذكر أشخاص، وقال عبدالحفيظ :" هناك العديد من الأمور أخطأنا في التعامل معها كمسئولين عن الكرة بالأهلي. ما حدث يعلمنا لا نمنح الثقة لمن لا يستحق الثقة مرة أخري..لم يكن يجب الموافقة علي أشياء تسببت في خسارتنا لقب بهذا الشكل ".

وأضاف :" لا تثق في أي شيء الا حين  يكون على ارض الواقع..العقل والمنطق لا يطبق علي الجميع ..فهل منطقي أني أخوض نفس مبارياتي بشكل مضغوط..17 مباراة في الدوري المحلي بفاصل 48 ساعة كل مباراة..هل حدث ذلك مع المنافس ..مع أي فريق بالعالم ..17 مباراة بالدوري المحلي و3 في مونديال العالم للأندية بمعني أنني لعبت 20 مباراة بينهم فاصل 48 ساعة فقط".

وأوضح:" لم يلعب المنافس بهذا الشكل حتي يتحدث البعض عن تكافؤ الفرص ..كنا أكبر فريق لديه لاعبين في المنتخب الإوليمبي..ارسلنا 6 للمشاركة مع شوقي غريب في أولمبياد طوكيو ..المنتخب الأوليمبي أنتهي من مهمته في اليابان يوم 31 يوليو وعاد فجر الثاني من أغسطس والفريق الوحيد الذي يلعب يوم 4 أغسطس هو الأهلي وبالتالي فقدت 6 لاعبين من القوام الرئيسي في 4 مباريات هي البنك الأهلي والإنتاج الحربي واسوان ووادي دجلة بجانب غياب طاهر محمد طاهر الذي عاد مصاباً ولا يزال أكرم توفيق يعاني من الإرهاق هو الأخر..عن أي تكافؤ فرص تتحدثون".

وتابع:" لا اسوق مبررات ..لدينا أخطاء ونعمل علي علاجها ولكن ليس منطقي أن افقد 15 نقطة بسبب أخطاء تحكيمية ..هدف لا يقبل الشك تجاهله طاقم تحكيم مباراة طلائع الجيش حتي يفقد الفريق نقطتين في سباق المنافسة وينهي البطولة أكينكياً..هدف كان سيفتح المباراة تماما".

وقال:" الأهلي لم يحصل على حقه في مباراة طلائع الجيش، حكم الفار محمود ‏بسيوني سبق أن احتسب ضد فريقي ضربة جزاء غير صحيحة على الإطلاق في مباراة أخري سابق، وفي مواجهة طلائع الجيش كان ‏يجب أن يستدعي الحكم إبراهيم نور الدين للتأكد من رأسية ياسر إبراهيم وتجاوزها خط ‏المرمى ولكن هذا لم يحدث. لا أسوق مبررات ولكن لم نحصل على حقنا والدوري بطولة ‏مهمة وغالية. نعانى من أمور غير منطقية، في ٣٢ لقاء بالدوري والكأس في الموسم الحالي الفار لم يفعل معنا سوى في ‏‎3‎‏ أو 4 ‏لقاءات على أقصى تقدير.. نعتذر عن بعض المباريات ‏التي كانت في المتناول، وأخشى من المفاجآت في مواعيد مباريات كأس مصر».‏

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلي تعرض لإجهاد شديد بسبب تغيير الملاعب، وقام بعدد من ‏التنقلات غير الطبيعية. فالأربعاء الماضي كنا في الإسكندرية ثم السبت في القاهرة ثم الثلاثاء ‏في السويس والجمعه في الإسكندرية لملاقاة المصري البورسعيدي ثم الي الجونة يوم الأحد المقبل بمعني  أن الفريق تجول في 5 محافظات في أقل من 15 يوماً.‏

وتساءل مدير الكرة بالأهلي: "عن أي تكافؤ فرص نتحدث؟ لعبنا ٩ مباريات في رمضان ولم يحدث ‏تكافؤ فرص معنا. الأهلي خاض 17 مباراة كل 48 ساعة في البطولة رغم مشاركته في ‏إفريقيا..عرضنا لضغط شديد وكان علينا أن نلعب مباراة كل ٤٨ ‏ساعة. ولا أحد يتحمل مثل هذا الضغط ".‏

 

طلائع الجيش مسابقة الدوري بيتسو موسيماني مختار التتش دوري الأبطال الأفريقي الأهلى موسيمانى

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