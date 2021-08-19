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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المجلس الأعلى للجامعات الخاصة: مناقشة انخفاض التنسيق ووقف اختبارات القبول وتطبيقه إلكترونيا.. تفاصيل مهمة عن موعد وكيفية التقديم

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

مناقشة انخفاض تنسيق الجامعات الخاصة
إعلان موعد الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية الموحدة
وقف اختبارات القبول بالجامعات الخاصة وتطبيق التنسيق الإلكتروني
موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. وتفاصيل التقديم الإلكتروني

 


يستعد طلاب الثانوية العامة لانطلاق تنسيق الجامعات 2021، فيتطلع كل طالب إلى تحقيق هدفه سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، لذا يتساءل الطلاب عن موعد انطلاق التنسيق بالجامعات وتفاصيل التقديم.


ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه سيكون هناك تغيرات في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، خاصة بعد انخفاض المجاميع هذا العام، وتصريح وزير التعليم العالي بانخفاض التنسيق بنسبة تصل لـ 10%.

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تنسيق الجامعات 2021.. مناقشة انخفاض تنسيق الجامعات الخاصة

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وقال المصدر إن هناك مناقشات حول الأمر ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، مشيرا إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سيبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية.

 
وأوضح المصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات الخاصة سيكون على  4 مراحل، كما أنه تم وقف اختبارات القبول بالجامعات الخاصة ، مشيرا إلى أن هذه الجامعات لن تشهد اختبارات قبول بـ تنسيق الجامعات 2021.
 
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة حريص على تقديم التسهيلات للطلاب؛ لذا تم اتخاذ قرار وقف الاختبارات، بالإضافة إلى تطبيق التنسيق الإلكتروني الذي يحقق المزيد من الشفافية والعدالة بين الطلاب.

 

وجاء تنسيق الجامعات الخاصة هذا العام كالتالي:


- %95 للطب البشرى.
- %90 كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى.
- %80 كلية الهندسة والطب البيطري.
- %70 كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.
- %60 لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة.
- %55 كليات الزراعة، وباقى الكليات.


 الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد استعرض تقريرًا مقدمًا من د. محمد حلمي الغر أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية حول نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية.
 
وأكد التقرير أن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية هو نظام إلكتروني بالكامل موحد على كل كليات الجامعات الخاصة، ويقوم على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في توزيع الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، ويمنع التلاعب، ولا يسمح بأي تدخل في نظم اختيار الطلاب.
 
وأشار التقرير إلى أن هذا النظام يطبق على حملة الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية)، حيث يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال مكتب القبول الإلكتروني الموحد مباشرة، ويتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقًا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.
 
وأوضح التقرير مشاركة كافة الجامعات الخاصة والأهلية في نظام القبول الإلكتروني الموحد ، و تشمل القائمة 30 جامعة، منها 26 جامعة خاصة: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية فى مصر، البريطانية فى مصر، سيناء "القنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام) و4 جامعات أهلية (العلمين، الجلالة، الملك سلمان، المنصورة الجديدة).
 
 
ومن المقرر تعقد الجامعات الأربعة الجولة الثالثة للاختبارات الإلكترونية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجاري، كما ستُعقد الجولة الرابعة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٥ و٢٦ أغسطس، وذلك للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.
 


وتأتي مصاريف الجامعات الأهلية 2022 على النحو التالي :-
 
كلية الطب بسعر 105 آلاف جنيه.
 
كلية طب الأسنان بسعر 97 ألف جنيه.
 
كلية العلوم الصيدلية بسعر 85 ألف جنيه
 
كلية العلاج الطبيعي بسعر 63 ألف جنيه
 
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بسعر 39 ألف جنيه.
 
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بسعر 43 ألف جنيه.
 
كلية اللغات التطبيقية بسعر 43 ألف جنيه.
 
كلية الدراسات القانونية بسعر 45 ألف جنيه.
 
كلية العلوم الإدارية بسعر 46 ألف جنيه.
 
كلية السياحة والضيافة بسعر 40 ألف جنيه.
 
كلية الإنتاج الإعلامي بسعر 50 ألف جنيه.
 
كلية الفنون الجميلة بسعر 50 ألف جنيه.
 
كلية العلوم الهندسية بسعر 69 ألف جنيه.
 
كلية علوم وهندسة الحسابات بسعر 69 ألف جنيه.
 
كلية العمارة بسعر 69 ألف جنيه.
 
كلية علوم وهندسة المنسوجات بسعر 58 ألف جنيه.
 
كلية الصناعات التكنولوجية بسعر 39 ألف جنيه.
 
كلية العلوم الأساسية المتقدمة بسعر 48 ألف جنيه.
 
كلية الغذاء والصناعات الغذائية بسعر 43 ألف جنيه.
 
كلية الزراعات الصحراوية بسعر 43 ألف جنيه.
 
كلية علوم التمريض بسعر 31 ألف جنيه.

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