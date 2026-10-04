بسبب صلاتها بجيش الاحتلال.. نقابة التمريض في بريطانيا تنهي شراكتها مع شركة أدوية إسرائيلية

أنهت الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا شراكتها التجارية مع شركة الأدوية الإسرائيلية «تيفا»، وسحبت رعايتها لقمة القيادة التمريضية المقرر عقدها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب صلاتها بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت منظمة «ممرضات من أجل فلسطين» إن رئيسة مجلس الكلية الملكية للتمريض أكدت سحب رعاية «تيفا» للقمة، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد إجراء مزيد من المراجعات بشأن الشركة وأنشطتها.

كما أعلنت الكلية الملكية للتمريض عن مراجعة شاملة لسياسة الشراكات التجارية لديها، بعد تلقيها أدلة ومواد من جماعات ناشطة في القطاع الصحي.

ويأتي القرار في ظل تصاعد الجدل داخل المؤسسات الصحية البريطانية بشأن التعامل مع شركات لها صلات بإسرائيل.