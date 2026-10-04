قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي
ياسمين علي تعلن مشاركتها في مهرجان الموسيقى العربية: «بيتي محتاجني»
رئيس الاتحاد الأفريقي: الصراعات والتوترات تعوق التنمية في القارة
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: التوترات الجيوسياسية تؤثر على التكامل الإقليمي بالقارة
مفوضية الاتحاد الأفريقي: القارة تواجه تحديات تتعلق بمنظومة السلم.. ونعمل على استقرارها
المستشار القانوني لنادي الزمالك يكشف تأثير لغة خطاب أزمة عبدالحميد معالي
موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وحقيقة إجازة الخميس
ناقد رياضي: ياسر إبراهيم ومحمد هاني لا يصلحان للزمالك
الرئيس السيسي يؤكد رفض مصر التدخلات الخارجية في الشؤون الأفريقية ويدعو لاحترام سيادة الدول
رئيس الاتحاد الأفريقي: دول القارة قطعت شوطا كبيرا نحو التنمية والاستقرار
الرئيس السيسي: أجدد التزام مصر بدعم جهود إعادة الإعمار بعد النزاعات
الرئيس السيسي: نؤكد موقفنا الثابت الرافض للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البيت الأبيض يقيّم مخاطر الذكاء الاصطناعي ويحدد مسؤوليات الحكومة الأمريكية

البيت الأبيض يقيّم مخاطر الذكاء الاصطناعي ويحدد مسؤوليات الحكومة الأمريكية
البيت الأبيض يقيّم مخاطر الذكاء الاصطناعي ويحدد مسؤوليات الحكومة الأمريكية
أ ش أ

أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم /الأحد/، بأن فريق عمل جديدًا في البيت الأبيض سيُعد تقريرًا لتقييم المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وتحديد المسؤوليات التي ينبغي أن تضطلع بها الحكومة الفيدرالية الأمريكية في الإشراف على هذه التكنولوجيا.

وسيتولى قيادة فريق العمل مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، الذي أكد للصحيفة اضطلاعه بهذا الدور.

ووفقًا لمسؤول رفيع في البيت الأبيض، فإن هذا التكليف يجعل كلايتون فعليًا المسؤول الأول عن ملف الذكاء الاصطناعي في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن كلايتون قوله إن الرئيس طلب تشكيل مجموعة عمل لضمان استمرار الولايات المتحدة في صدارة الدول في مجال الذكاء الفائق، مع إعطاء الأولوية لمصالح الشعب الأمريكي.

وعلى الرغم من تزايد المخاوف بشأن المخاطر الأمنية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعوات المطالبة بفرض لوائح تنظيمية جديدة على هذه التكنولوجيا، مفضلًا التركيز على الحفاظ على تقدم الولايات المتحدة على الصين.

كما دعم إطارًا طوعيًا يتضمن عمليات تدقيق خارجية للسلامة وتعزيز الضوابط الداخلية لدى الشركات العاملة في القطاع.

وقال ترامب ، خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في شركات التكنولوجيا هذا الأسبوع ، إن الولايات المتحدة تتمتع بتقدم كبير في هذا المجال، مؤكدًا أن إدارته ستعمل على الحفاظ عليه، واصفًا ذلك بأنه أمر إيجابي للغاية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن فريق العمل سيحمل اسم «قوة الذكاء الفائق»، وهو الاسم الذي يفضله ترامب للإشارة إلى الذكاء الاصطناعي، وسيُمنح مهلة 120 يومًا لإعداد التقرير.

وفي سياق منفصل، انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحذيرات عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي البارزين بشأن المخاطر الوجودية التي قد تترتب على هذه التكنولوجيا، معتبرًا أنها تنطوي على تهويل ولا تساعد في معالجة التحديات القائمة.

ودعا بيسنت الشركات العاملة في القطاع إلى تنظيم أنشطتها ذاتيًا وتطوير حلول للمخاطر المحتملة، مشددًا على أن المسؤولية تقع على عاتق القائمين على مختبرات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف، في مقابلة مع موقع أكسيوس نُشرت أمس السبت، أنه يتفق مع هذا المبدأ، وأن المختبرات بدأت تتبنى هذا التوجه أيضًا.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فريق عمل جديدًا في البيت الأبيض الذكاء الاصطناعي الحكومة الفيدرالية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

محمد صلاح

نادي طرابزون يحسم موقف محمد صلاح من مواجهة «كوبس» على النجيل الصناعي

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

معلمة تضرب صغير بالعصا داخل مدرسة ابتدائي بالفيوم

«أنا آسف والله كفاية» .. مُعلمة تضرب صغيرًا بالعصا داخل مدرسة .. شاهد

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

ترشيحاتنا

حملات رقابية بالغربية

الغربية.. استمرار الحملات الرقابية لضمان وصول رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات

صورة موضوعية

42 رحلة طيران دولية تصل مطار مرسى علم اليوم الأحد.. انتعاشة سياحية بالبحر الأحمر

جانب من الحدث

محافِظ الوادي الجديد تشهد عروضًا فنية على مسرح سينما هيبس بالخارجة

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز
طريقة عمل مكرونة بالطماطم المجففة.. وصفة إيطالية سهلة بطعم مميز

عمرو دياب يحيي ليلة أسطورية في إسطنبول وحضور جماهيري كبير في أول حفلاته بتركيا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

شياكة لافتة.. روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجي في أحدث إطلالة

روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة
روجينا تخطف الأنظار بفستان بنفسجى.. تفاصيل لامعة وشياكة لافتة

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

الجلطات
الجلطات
الجلطات

فيديو

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

الفريق فؤاد عزيز غالي

الفريق فؤاد عزيز غالي.. قائد الفرقة 18 مشاة وبطل معارك القنطرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد