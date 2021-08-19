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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

توقعات تنسيق الجامعات..الطب البشري 91.5% والأسنان 90.7 % والصيدلة تتخطى الـ90 %

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

يترقب طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي علوم توقعات تنسيق الجامعات 2021  وسط أجواء من القلق التي تسيطر عليهم بسبب انخفاض مجاميع الطلاب هذا العام.

 

قال الدكتور  حسن خالد رئيس لجنة القطاع الطبي ، بالمجلس الأعلى للجامعات إن كليات الطب البشري بالجامعات المصرية ستستقبل ما يزيد على 10 آلاف طالب خلال تنسيق الجامعات 2021 .
 

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وأضاف "خالد"  في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن اعداد الطلاب الذين سيتم استقبالهم هذا العام لن تقل أو تزيد بنسبة كبيرة عن الأعداد التي استقبلتها كليات الطب البشري على مدار الأعوام الماضية.

 

بينما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة ، موضحة أن  الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر 22954.

 

وقال الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، إن شعبة علمي علوم وصل عدد الطلاب الذين حصلوا بها  على أكثر من 90 % بلغ 16 الف طالب والذين يستهدفون كليات الطب والصيدلة والاسنان.

 

بينما أكد مصدر  مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم بكليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية قد يصل إلى 3 آلاف طالب بينما كليات الصيدلة تتخطى الـ7 آلاف وقد تصل إلى 8 آلاف طالب.

 

وبمقارنة الاعداد التي سيتم استقبالها بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة يتضح أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري والأسنان سيتخطى الـ90% بينما سيقل الحد الأنى لكليات الصيدلة عن الـ 90%، وبذلك يتراوح مؤشر الحد الأدنى لكليات الطب البشري ما بين الـ 91.5% إلى 92%، بينما طب الأسنان تتراوح ما بين 90.7 % لـ91%، ويقل الحد الأدنى لكليات الصيدلة عن الـ90 % ليتراوح ما بين الـ 89% و 90%.

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