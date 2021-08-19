10 صور جديدة من مسرحية ياما في الجراب ياحاوي| شاهد

مازال عرض مسرحية ياما في الجراب ياحاوي مستمر على مسرح مكتبة الإسكندرية، وشهد اليوم الأول من العرض إقبال جماهيري كبير.

ياما في الجراب ياحاوي

يجسد الفنان يحيي الفخراني بمسرحية ياما في الجراب ياحاوي شخصية تدعى شحاته، وهو محتال خفيف الظل لديه طموح وتطلع بغض النظر عن الوسيلة سواء كان الوسيلة الشحاتة او السرقة او القتل على الرغم من كل هذا هو شخص عاطفي جدا واذا تعلق الامر بإبنته الوحيده.

ياما في الجراب ياحاوي

ويجسد اياد نصار شخصية الوزير المعتصر وهو ظالم وحاقد ومغرور ويعامل الشعب بقسوة ويحقد على الخليفة الجديد ويرى انه احق منه بالمنصب ولهذا يفكر في قتله

ياما في الجراب ياحاوي

تجسد المطربة كارمن سليمان شخصية تدعي «نجف» ابنة «شحاته» الذي يجسد شخصيته الفنان الكبير يحيى الفخراني، وهى فتاة بسيطة رومانسيه حالمة ليست فخورها بعمل والدها، فهي تعمل لتكسب قوتها من عمل يديها.

ياما في الجراب ياحاوي

يجسد الفنان محمد الشرنوبي شخصية الخليفة، وهو الشاب العادل المحب لشعبه، المتواضع، ويحب نجف أبنة شحات ويخفي عنها شخصيته حتى يتأكد من صدق حبها.

يجسد الفنان شريف دسوقي شخصية شرير له تاريج في الإجرام، أختطف زوجة شحاته وتعاون مع عصابات في الجبل للسطور على قصور الخليفة والأمراء.

ياما في الجراب ياحاوي

تجسد الفنانة سما إبراهيم شخصية تدعى «قوت القلوب»، وهى إمرأة حزينة و ناقمة على حياتها مع الوزير المعتصر الذي يجسد شخصيته الفنان إياد نصار، برغم مابها من إنوثة وإغراء الإ انها لاتخلو من القسوة والتآمر.

ياما في الجراب ياحاوي

يجسد الفنان حسن العدل شخصية تدعى «أبوالحسن»، ذراع المعتصر الأيمن والمحرض على الشر دائما .

ياما في الجراب ياحاوي

يجسد الفنان علاء قوقة شخصية تدعى «عبدالغفار»، متآمر يسعى خلف مصلحته الشخصية وليس له مبدأ سوى المنفعة

يجسد الفنان ناصر سيف شخصية "حفصويه" وهو في مقام والد الخليفة، وهو معلمه وصديقه وناصحه الأمين.

ياما في الجراب ياحاوي

وتجسد لبنى ونس شخصية وردانه وهى إمرأة طيبة تحب "نجف" التي تجسدها الفنان كارمن سليمان وهى كوالدتها.

ياما في الجراب ياحاوي