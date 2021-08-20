برلمانية: لابد من إعطاء طلاب الثانوية فرصة للتحسين لإنقاذهم فى هذه المرحلة المصيرية

هنأت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب ، طلاب الثانوية العامة بمناسبة ظهور نتائج الامتحانات، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية المقبلة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أنه على الرغم من أن النظام الجديد للثانوية العامة يختلف عن سابقيه، ويعتمد على الفهم والتحصيل أكثر من الحفظ وهذا من شأنه تصحيح مسار العملية التعليمية بهذه المرحلة، إلا أن نسب النجاح للطلاب ضئيلة للغاية.

وطالبت" سعيد" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" الوزارة بضرورة تقديم المقترح للبرلمان مرة أخرى، لمناقشته ، ومن ثم عرضه على اللجان المختصة لإتخاذ اللازم ، مشيرة إلى أن اولياء الامور يعانون من ضغط كبير طيلة هذه الفترة ،و يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم فى ابناءهم، لذا من باب أولى مراعاة الطلاب في هذه المرحلة المصيرية فى حياتهم، وإعطائهم فرصة أخرى حقيقية للتحسين .

جدير بالذكر أن تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، العديد من المناشدات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 عبر جروبات الواتس اب، للمطالبة بتطبيق نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021 لإنقاذ مستقبهم الدراسي.

وحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الرد على مطالب تطبيق التحسين في الثانوية العامة 2021 قائلا: “قلنا مرارا إن الوزارة تقدمت بهذا المقترح للبرلمان وتم رفضه في مجلس الشيوخ، ولذلك لا يوجد تحسين هذا العام”.

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات له على جروب “يوميات المعلم المصري” عبر تطبيق واتس اب: “إن شاء الله نتقدم بمقترح التحسين في الثانوية العامة إلى البرلمان مرة أخرى والله الموفق”.

واستكمل وزير التعليم تصريحاته قائلا: “أى تغيير في آليات الثانوية العامة 2021 يتطلب تغييرا في القانون”.