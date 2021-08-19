هرب من حرب كابول فمات في يوركشاير.. مصرع طفل أفغاني ببريطانيا

أفادت الشرطة البريطانية في يوركشاير بأنها تدعم أسرة الطفل الأفغاني القتيل في فندق شيفيلد متروبوليتان، والذي جاءت أسرته إلى المدينة فرارا من نيران الحرب في أفغانستان.

وتشير التقارير البريطانية إلى أن وفاة الصبي الأفغاني جاءت إثر سقوطه من نافذة الفندق الذي حلت به عائلتها قبل خمسة أيام، بعد فرارهم من أفغانستان وطالبان.

وكشفت التقارير عن أن الفتى الأفغاني، يبلغ من العمر خمسة أعوام، وتوفي جراء سقوطه من نافذة فندق في الطابق التاسع في شيفيلد بعد أيام قليلة من فراره من طالبان.

وتناشد شرطة جنوب يوركشاير للحصول على معلومات بعد الوفاة يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان: أفادت الأنباء بأن طفلاً في الخامسة من عمره سقط من نافذة فندق شيفيلد ميتروبوليتان في حوالي الساعة 2:30 مساءً.

وأضافت أنه يتم دعم عائلة الصبي من قبل ضباط مدربين تدريبا خاصا.

وأضافت الشرطة إنه لم يتم تحديد هوية رسمية حتى الآن لكنها أكدت أن الصبي البالغ من العمر خمس سنوات الذي فقد حياته للأسف هو من أفغانستان".