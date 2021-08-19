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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صرف 82% من مقررات التموين لشهر أغسطس الجاري

صدى البلد

كشف تقرير صادر عن شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انتظام صرف مقررات الدعم لشهر أغسطس الجاري من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين (محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية).

مقررات التموين لشهر أغسطس

وكشفت التقرير عن صرف ما يقرب من 82% من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعدت تقريراً أشار إلى أن الشركات التابعة تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر اغسطس الجارى للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها  للمواطنين.

التموين صرف مقررات الدعم وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية

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