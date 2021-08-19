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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صديقة رونالدو تظهر في مدينة الملاهي برفقة أطفالها

جورجينا واطفالها
جورجينا واطفالها

شاركت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، لحظات قضائها أوقات النزهة برفقة عائلتها. 


وظهرت جورجينا برفقة أولادها في مدينة ملاهي والفرحة تغمر وجوههم، فى أحدث ظهور لهما، نالت إعجاب متابعيها.


على الجانب الآخر، رد كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي على أنباء رحيله عن فريق ونكهات وسائل الإعلام حول مستقبله .


وكتب رونالدو عبر حسابه على إنستجرام قائلا: "أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي. كلام أقل ومزيد من العمل ، كان هذا شعاري الإرشادي أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب ، فإن الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات ، وكذلك لاعبيها وموظفيها."


وأضاف: "لقد كتبت قصتي في ريال مدريد. تم تسجيله. بالكلمات والأرقام ، في الجوائز والألقاب ، في السجلات والعناوين. إنه موجود في المتحف في ملعب بيرنابيو وهو أيضًا في أذهان كل مشجع للنادي. علاوة على ما حققته ، أتذكر أنه في تلك السنوات التسع كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام لـ "Merengue afición" ، وهو عاطفة واحترام أحتفظ بهما حتى يومنا هذا ، وسوف أعتز به دائمًا. أعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيستمرون في إبقائي في قلوبهم ، وسأضعهم في قلبي".


وتابع رونالدو: "بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا ، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في العديد من الدوريات المختلفة، مع عدم قلق أحد بشأن محاولة اكتشاف الحقيقة الفعلية".
 

وقال: "أخرج الآن عن صمتي لأقول إنني لا أستطيع السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي. ما زلت أركز على مسيرتي المهنية وفي عملي ، ملتزمًا ومستعدًا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها. كل شيء آخر؟ كل شيء آخر مجرد كلام".


ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس، في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتضح الأمر بشأن مستقبله مع اليوفي، حيث تشير تقارير إلى رحيله فيما تشير تقارير إلى بقائه.

 

جورجينا رودريجيز جورجينا صديقة كريستيانو أحدث ظهور يوفنتوس الايطالي برفقة اولاده

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