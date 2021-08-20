تعديل ترددات الجسم بالحلي في معرض للدكتورة وفاء ياديس

ينطلق غدا السبت معرض "جرين أورايون " للفنانة التشكيلة الدكتورة وفاء ياديس بتصميمات ميتافيزيقا الحلى بالأحجار الكريمة، ويضم أكثر من أربعين حجرا كريما فى تصميمات تقوم على وحداوية العنصر فى حجر ومعدن، حيث يقوم تردد الحجر الطبيعى بالتوازى مع المعدن بتشكيل تناغم فى منظومة جسم الإنسان ليعطي توازن طبيعى يماثل التردد الطبيعى لكل عضو من أعضاء الجسم ليستميله للعودة للحالة الطبيعية المتوازنة له، وتأتى التصميمات فى بساطة تتيح لجميع الأعمار من الجنسين ارتداءه .

وأشارت الفنانة التشكيلة الدكتورة وفاء ياديس، إلى أن دراستها لعلوم الميتافيزيقا وعلم الجيمولوجى مع الدراسة الأكاديمية الجامعية، وحصولها على درجة الدكتوراة مع عضويات وتصريحات دولية لممارسة تطبيقات السيكوثيرابى وهو العلاج بالفن والأحجار الكريمة وعلم اليوجا، هو ما يجعل من معارضها من الأرت سيكولوجى لتعديل السلوك الإنسانى بالرسم وتصميمات الحلى، يكون مرجع لكل من يريد فهم ومعرفة ماهى هذه العلوم وكيفية تطبيقها علميا بأساليب أكاديمية يقرها المجتمع الدولى للطب البديل وعلوم الميتافيزيقا.

وتضيف الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، أن أى من هذه العلوم يجب التعامل معها بطريقة معلنة مع متخصصين بدرجات علمية جامعية فقط.