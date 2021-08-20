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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خمس طرق تساعدك على إنقاص الوزن بسرعة

صدى البلد


إنقاص الوزن ليس بالمهمة السهلة يتطلب قدرًا هائلاً من الانضباط والتصميم ، جنبًا إلى جنب مع بعض التغييرات في نمط الحياة ، للوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن.

يمكن أن يصبح الأمر أكثر صعوبة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن بسرعة. وبالتالي ، إذا كنت شخصًا يريد إنقاص الوزن بسرعة ، فهناك بعض النصائح التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل الشروع في رحلة إنقاص الوزن.

 

النوم 

النوم هو زر إعادة التشغيل في عقولنا". قلة النوم تبطئ عملية الأيض وتزعج هرموناتك. علاوة على ذلك ، فإن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يؤذيك نفسياً وفسيولوجياً

 

الترطيب:

اشرب ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة لترات من الماء كل يوم خلال رحلة إنقاص الوزن لأن الماء يزيل السموم بشكل طبيعي.

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* فجوات الوجبات: ابتعد عن إنذارات الجوع الكاذبة. حافظ على الفجوات بين وجباتك بناءً على حالتك الطبية

 

السكر والأطعمة المقلية: لست مضطرا  لتوقف عن الأطعمة المفضلة لديك لمجرد أنك في رحلة إنقاص الوزن. 

لكن من المهم الابتعاد عن السكر والمواد الغذائية المقلية حتى يتحقق هدفك.

* التمارين والحركات الجسدية: للحصول على نتائج أسرع لفقدان الوزن ، تأكد من زيادة شدة مستويات التمرين. حتى إذا كنت لا تمارس التمارين الرياضية ، فتأكد من بقائك نشيطًا بدنيًا قدر الإمكان.

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