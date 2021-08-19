تعليم أسوان تنظم دورات تدريبية للمعلمات على الإسعافات الأولية

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم دورات التدريب على الإسعافات الأولية للمعلمات بأسوان، وذلك تحت إشراف الدكتورة إيمان محمود، مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الشئون الصحية بأسوان.

وتستهدف الدورة تدريب المعلمات في مختلف المدارس علي أساسيات الإسعافات الأولية الأساسية، وتدريبات التعامل مع حالات فقدان الوعى، والكسور والجروح والنزيف وبعض المواضيع الصحية المتنوعة، وقد انطلقت أعمال الدورة من يوم 16 أغسطس وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

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وتأتي هذه الدورة تفعيلاً للدور المجتمعي لمديرية الشئون الصحية بأسوان، والسعى إلى الارتقاء بمستوى الوعي الصحي لدي المجتمعى، هذا وكانت قد بدأت مديرية التربيةوالتعليم بأسوان حملة تطعيم العاملين بديوان المديرية والإدارات التابعة لها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة التى قامت بتوفير اللقاحات لهم.

وبدأ اليوم الأول فى مقر ديوان المديرية ومدرسة محمد محسن شعيب بإدارة أسوان ومدرسة نصر الابتدائية بإدارة نصر النوبة ومدرسة دراو الابتدائية بنين وتستمر الحملة حتى يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين قبل بدء العام الدراسى الجديد .

والجدير بالذكر أنه تم فتح التسجيل الالكترونى لجميع العاملين في قطاع التربية والتعليم على الموقع الإلكترونى الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، ونرجو من جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم بأسوان بالإسراع في تسجيل أسمائهم على هذا الرابط👇👇👇 تمهيدا للحصول على التطعيم حيث أن آخر موعد لتسجيل طلب تلقى اللقاح ٧ سبتمبر٢٠٢١ ولن يسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسى إلا بعد تناول اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية. .

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد الخطة التنفيذية لتطعيم العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعى، من المدرسين والموظفين والعمال بالمدارس، حتى يتسنى بدء العام الدراسى المقبل بأمان ودون قلق من انتشار الفيروس، حيث يعد التطعيم درعاً يقي المجتمع من هذا الخطر، وتطبيقاً لما صدر عن اجتماع لجنة الازمات بمجلس الوزراء.

هذا وكان قد واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " حيث قام المحافظ بتفقد حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام والتي تخدم حوالى 90 ألف نسمة بـ 40 قرية فرعية ونجع تابعين للوحدات المحلية القروية بالمنشية الجديدة وإقليت بمركز كوم أمبو.