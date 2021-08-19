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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول صور لقطار المونوريل عقب وصوله ميناء الإسكندرية.. شاهد

صدى البلد

أعلنت وزارة النقل وصول أولى القطارات التى ستعمل بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد ، من أجل اختبارها استعدادا لتشغيل المرحلة الأولى من هذا المشروع التى تمتد من العاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كيلو خلال مايو 2022.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أول صور لـ المونوريل من داخل ميناء الإسكندرية، ومن المفترض أن يستقبل الميناء وصول أول 4 عربات مكيفة روسية كنموذج للتشغيل التجريبي على خطوط هيئة السكة الحديد إلى جانب ماكينة فحص السكة من طراز EM100u، والتابعة لشركة بلاتر النمساوية وكذلك القطار الكوري الجديد التابع للخط الثالث لمترو الأنفاق والذي وصل مؤخرا إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة توريد 32 قطارًا لمترو الأنفاق.

ومشروع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه من قبل تحالف شركتى الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات بأطوال 56 كيلو، شاملا 22 محطة علوية هى : "الاستاد – هشام بركات – نورى خطاب – الحى السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوى – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حى النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائرى الأوسطى – محمد بن زايد – الدائرى الإقليمى – فندق الماسة – حى الوزارات – العاصمة الإدارية".


وتنفذ الدولة 2 خط مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط مع القاهرة الجديدة ومدينة نصر، والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث للمترو فى محطة وادى النيل بالمهندسين، وتصل أطوال الخطين إلى حوالى 96 كم، ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصرى هيل إنترناشونال وحجى جروب القيام  بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر.

وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الإنشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر ـ المهندسين، فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ـ الاستاد، بينما ستقوم شركة الستوم بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروعين عقب تنفيذهما، وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم/س.

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النقل مونوريل العاصمة الادارية الاستاد مسجد المشير

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