أستاذ أمراض السكر والمناعة بجامعة هارفارد: لا يوجد ما يسمى العلاج بالخلايا الجذعية

قال دكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر والمناعة بجامعة هارفارد، إنه لا يوجد ما يسمى العلاج بالخلايا الجذعية لعلاج السكر سواء في مصر أو العالم، مؤكدا أن من يدعي ذلك يعد نصبا.

وأضاف أسامة حمدي خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن هناك خلايا جذعية من الممكن تطويرها من خلايا الجلد، مشيرا إلى أن الطبيب استطاع أن يتوصل إلى تحويل الخلية الجلدية إلى خلية جذعية.

وتابع أسامة حمدي إن عملية الحصول على إبرة السكر، في الماضي خاصة خلال فترة الستينيات والسبعينيات كانت مؤلمة، مؤكدا أنه كان هناك صعوبة أيضا بتحليل السكر.

الطب بجميع المجالات تغير خلال آخر 20 عاما.

وأشار حمدي خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن اليوم الأمر أصبح مختلف، مشيرا إلى أن الطب بجميع المجالات تغير خلال آخر 20 عاما.

أعراض داء السكري: علامة تحذير "صامتة" لارتفاع نسبة السكر في الدم ، يمكن بسهولة الخلط بين أعراض مرض السكري وبين شيء أقل خطورة، لأنه غالبًا ما يصعب اكتشافه في مراحله المبكرة، ولكن هناك علامة تحذير واحدة "صامتة" لمرض السكري من النوع 2 وارتفاع نسبة السكر في الدم لا يجب أن تتجاهلها .

وطبقا لأحد أشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقريرا مطولا اليوم حول أعراض مرض السكري، فهو حالة خطيرة تؤثر على حوالي خمسة ملايين شخص في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ولكن قد يكون هناك الكثير ممن يعيشون مع مرض السكري غير المشخص، من الأهمية بمكان أن ينتبه الجميع لعلامة خفية لارتفاع نسبة السكر في الدم في البول.

حوالي 90 في المائة من جميع حالات مرض السكري ناتجة عن مرض السكري من النوع 2 سبب هذه الحالة هو أن الجسم يكافح لإنتاج ما يكفي من هرمون الأنسولين، أو أن الجسم لا يتفاعل مع الأنسولين، يساعد الأنسولين على تحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام، لكن من الصعب للغاية معرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بهذه الحالة.

يجب أن تفكر في التحدث إلى طبيب حول مرض السكري إذا بدأت في التبول أكثر من المعتاد، خاصة في الليل، وفقًا لـ UNC Healthcare.

أعراض داء السكري

أي شخص يستيقظ بانتظام لاستخدام الحمام ثلاث مرات على الأقل قد يكون عرضة للإصابة بهذه الحالة، ومع ذلك، يختلف جسم كل شخص عن الآخر، ويتبول بعض الأشخاص بشكل طبيعي أكثر من غيرهم.

ولكن، إذا كنت تقلل من تناول الماء والكافيين قبل النوم، وما زلت تستيقظ لاستخدام الحمام، فقد يكون ذلك علامة حمراء على الإصابة بمرض السكري "معظم الناس يتبولون من أربع إلى سبع مرات في اليوم".

“إذا كنت تقوم برحلات أكثر إلى الحمام، خاصة الاستيقاظ عدة مرات في الليل للذهاب، فقد يكون ذلك علامة على أن كليتيك تعملان لوقت إضافي للتخلص من السكر الزائد في الدم”.

أما إذا كنت تتبول أكثر من مرة أو مرتين طوال الليل، فحاول ألا تشرب بعد الساعة 7 مساءً، ولا تتناول مشروبات تحتوي على الكافيين بعد الساعة 5 مساءً.

"إذا كنت لا تزال تستيقظ عدة مرات للذهاب إلى الحمام ليلًا، فقد يكون ذلك علامة على حدوث شيء آخر. "أعلم أنك لمجرد أنك بدأت في استخدام المرحاض أكثر من المعتاد، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بداء السكري.

يمكن أن يحدث التبول المفرط بسبب مجموعة واسعة من الحالات المختلفة، بما في ذلك مشاكل البروستاتا والحمل والتهاب المثانة يؤدي تناول بعض الأدوية إلى زيادة التبول أكثر مما اعتدت عليه، إذا كنت قلقًا بشأن عدد المرات التي تستخدم فيها المرحاض ، فمن الأفضل التحدث إلى الطبيب.

تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لمرض السكري الشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح، أو الإصابة بجروح أو جروح تستغرق وقتًا أطول للشفاء، أو حتى عدم وضوح الرؤية ومع ذلك، يمكنك تقليل فرص الإصابة بمرض السكري عن طريق اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن التمارين المنتظمة هي أيضًا مفتاح للحماية من ارتفاع نسبة السكر في الدم، يجب أن يهدف الجميع إلى القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط المعتدل الشدة كل أسبوع.