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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لتجنب فشل العلاقة الزوجية..

استشارى جراحة الذكورة: مريض السكر لابد له أن يكون صديقا مع مرضه | فيديو

استشاري جراحة الذكورة
استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة

قال الدكتور ياسين الفقى ، استشارى جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن فشل  العلاقة الزوجية من جانب الزوج تنتج عن عدم قدرة الأخير من القيام بها بشكل يسمح برضا زوجته ، وإذا تكرر هذا الأمر فإن هناك مشكلة ولابد من حلها . 


وأضاف استشارى جراحة الذكورة ، خلال حواره مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد ، أنه فى حالة فشل الزوج فى العلاقة الزوجية بشكل عابر ولمرة واحدة فإنه يكون نتيجة الإجهاد أو خلافات مع زوجته .


وأشار استشارى جراحة الذكورة ،إلى أن أسباب فشل العلاقة الزوجية بين الأزواج تتطلب الجلوس مع الزوج والزوجة،  ومحاولة فهم المشاكل بينهما ، وسؤال الزوج عن تناوله أى علاجات للضغط أو التدخين، ومرضه من علاج مزمن ، لافتا إلى أن مرض السكر يسبب مشاكل للزوج فى إتمام علاقته الزوجية ، أو إصابته بمرض السمنة، موجها رسالة لمريضه "يجب أن تكون انت ومرض السكر أصدقاء".

ونصح استشارى جراحة الذكورة  أنه في حالة أن حياة الزوجين تسير بشكل طبيعي ، دون خلل ، فلا داعي لإجراء عمليات جراحية ، سوى بعد سنة.

وتابع استشارى جراحة الذكورة أن عمر الزوجين يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المهجري ، ويفضل أن يكون الحقن المهجري للزوجين قبل 35 عاما.

وأكمل أن عملية الحقن المهجري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل.

استشاري جراحة الذكورة العلاقة الزوجية السكر الزوج والزوجة تدخين وراثية

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