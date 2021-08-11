استشارى جراحة الذكورة: مريض السكر لابد له أن يكون صديقا مع مرضه | فيديو

لتجنب فشل العلاقة الزوجية..

قال الدكتور ياسين الفقى ، استشارى جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن فشل العلاقة الزوجية من جانب الزوج تنتج عن عدم قدرة الأخير من القيام بها بشكل يسمح برضا زوجته ، وإذا تكرر هذا الأمر فإن هناك مشكلة ولابد من حلها .



وأضاف استشارى جراحة الذكورة ، خلال حواره مع الإعلامية هند النعسانى ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد ، أنه فى حالة فشل الزوج فى العلاقة الزوجية بشكل عابر ولمرة واحدة فإنه يكون نتيجة الإجهاد أو خلافات مع زوجته .



وأشار استشارى جراحة الذكورة ،إلى أن أسباب فشل العلاقة الزوجية بين الأزواج تتطلب الجلوس مع الزوج والزوجة، ومحاولة فهم المشاكل بينهما ، وسؤال الزوج عن تناوله أى علاجات للضغط أو التدخين، ومرضه من علاج مزمن ، لافتا إلى أن مرض السكر يسبب مشاكل للزوج فى إتمام علاقته الزوجية ، أو إصابته بمرض السمنة، موجها رسالة لمريضه "يجب أن تكون انت ومرض السكر أصدقاء".

ونصح استشارى جراحة الذكورة أنه في حالة أن حياة الزوجين تسير بشكل طبيعي ، دون خلل ، فلا داعي لإجراء عمليات جراحية ، سوى بعد سنة.

وتابع استشارى جراحة الذكورة أن عمر الزوجين يحدد نجاح أو فشل عملية الحقن المهجري ، ويفضل أن يكون الحقن المهجري للزوجين قبل 35 عاما.

وأكمل أن عملية الحقن المهجري تفشل في بعض الحالات التي تحدث بسبب الزوجين ، ومنها ارتفاع فرص المعلومات الوراثية بالحيوانات المنوية وهي التي تؤدي للفشل.