عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يشرح خطوات إنقاص الوزن بشكل عملي وسهل

تخسيس
تخسيس

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن النباتات الطبية مصرحة من قبل وزارة الصحة والسكان وتكون تحت إشراف أخصائيين تغذية على مستوى عال من الحرفية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالحالة يتم بالمتابعة معه بشكل يومي للاطمئنان على إنقاص وزنه بشكل صحي وتدريجي وبدون أي مضاعفات.

 

وأضاف خالد غزالي، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التوت البري يساعد على تفتيت الدهون بصورة كبيرة للغاية، ويزيد من معدل الحرق، مشيرًا إلى أن هناك 34 كورسًا تُناسب كل الأعمار والفئات، لافتًا إلى أن معدل خفض الوزن وفقًا لهذا الكورس يُقدر بـ12 كيلو في الشهر.

 

وأوضح خالد غزالي، أن منظومة إنقاص الوزن هدفها التسهيل على الناس من خلال توصيل كورس التخسيس الدوبل بشكل آمن وسريع وكيفية التواصل مع مريض السمنة، بالإضافة إلى أن النباتات الطبية والطبيعية لإنقاص الوزن كلها بيور بدون أي إضافات كيماوية.

 

إزاي أمارس هواية المشي عشان أخس؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس الحرق الدوبل يقوم بحرق جميع السعرات التي تم أخذها بدون أي فائدة، ويوجد بداخل الكورس التوت البري، موضحًا أن “الرياضة اللي بتخسس مش هي شوية المشي الصغيرين لمدة ساعة”، معتبرًا إياها أنها رياضة لتصفية الذهن، وشدد على أن الرياضة القاسية هي التي تساعد في فقدان الوزن.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أنه لديه كورس لا يتم الاحتياج فيه إلى أي نوع من أنواع الرياضة للتخسيس، موضحًا أن الرياضة لها حدود وضوابط معينة من أجل حرق الجسم، مشيرًا إلى أن الكورس العلاجي يتميز بفقدان الوزن الزائد وقدرته على تقليل الشهية عند المريض.

 

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن الأنظمة الغذائية الجيدة، والكورس العلاجي لمرضى السمنة لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة، مشيرًا إلى أن الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة، لا تحتوي على أية مواد صناعية، وتساهم في تقليل الشهية.
 

استشارى التغذية العلاجية خالد غزالي النباتات الطبية وزارة الصحة حياتك صحتك خفض الوزن

ترشيحاتنا

وزير خارجية بوروندي: مصر وقيادتها أهم الفاعلين الدوليين المهتمين بمساندة ودعم دولتنا

الترويح عن النفس.. 10 ضوابط للاستمتاع بالصيف من الأزهر

بعد سماع أصوات الطيران الحربي.. صواريخ إسرائيلية تعبر الأجواء اللبنانية

سماع أصوات انفجارات بدمشق ورد عاجل من الجيش السوري

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة دجلة في الدوري الممتاز

ما مدى فاعلية علاج فيروس كورونا بـ بلازما الدم؟.. العلماء يجيبون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليونًا و650 ألف جنيه.. تفاصيل

السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه عقوبة تجارة الأعضاء البشرية

قرار عاجل من الحكومة خلال ساعات بشأن كورونا .. فيديو

مستشار الرئيس للصحة يوجه رسالة طمأنينة للمسافرين إلى الخارج

بعد تنفيذ القرار الرئاسي.. شروط وطريقة استخراج بطاقة تموين جديدة

بعد فوز البنك الأهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

أبرزها الإيجار المنتهى بالتملك.. 4 حالات استثنائية لـ التصرف فى العقارات | تفاصيل

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة وائل الإبراشي ومرض توفيق عكاشة .. آخر تطورات نجوم الشاشة

10% زيادة في الإصابات.. هل بدأت الموجة الرابعة لكورونا في مصر؟

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

فيديو

بسبب دبلة الزواج.. مفيد فوزي يستفز تامر أمين على الهواء.. فيديو

فظائع وجرائم ضد الإنسانية.. كشف حساب آبي أحمد في إقليم تيجراي

فيديوجراف.. تطورات حالة وائل الإبراشي وعودته إلى الشاشة

لماذا تنازل أشرف غني عن السلطة؟ الرئيس الأفغاني الهارب يخرج عن صمته

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد شندي يكتب: الثانوية العامة ووهم كليات القمة

د. صموئيل عصام يكتب: قضية تطوير التعليم.. خبرات واقعية

رمضان البيه يكتب: نسب لا يرقى إليه نسب

د.رامي عادل يكتب: الجميع ناجح فى الثانوية العامة

خالد الشناوي يكتب: كم هالني شبح الظلام وراعني صمت القبور

إسراء حامد تكتب: ليست مفتاح الجنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع «الأوروبى - العربى» (2)

د.احمد فخرى

التبلد الانفعالى وممرات السعادة

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ