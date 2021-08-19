استشاري يشرح خطوات إنقاص الوزن بشكل عملي وسهل

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن النباتات الطبية مصرحة من قبل وزارة الصحة والسكان وتكون تحت إشراف أخصائيين تغذية على مستوى عال من الحرفية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالحالة يتم بالمتابعة معه بشكل يومي للاطمئنان على إنقاص وزنه بشكل صحي وتدريجي وبدون أي مضاعفات.

وأضاف خالد غزالي، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التوت البري يساعد على تفتيت الدهون بصورة كبيرة للغاية، ويزيد من معدل الحرق، مشيرًا إلى أن هناك 34 كورسًا تُناسب كل الأعمار والفئات، لافتًا إلى أن معدل خفض الوزن وفقًا لهذا الكورس يُقدر بـ12 كيلو في الشهر.

وأوضح خالد غزالي، أن منظومة إنقاص الوزن هدفها التسهيل على الناس من خلال توصيل كورس التخسيس الدوبل بشكل آمن وسريع وكيفية التواصل مع مريض السمنة، بالإضافة إلى أن النباتات الطبية والطبيعية لإنقاص الوزن كلها بيور بدون أي إضافات كيماوية.

إزاي أمارس هواية المشي عشان أخس؟.. استشاري يجيب

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن كورس الحرق الدوبل يقوم بحرق جميع السعرات التي تم أخذها بدون أي فائدة، ويوجد بداخل الكورس التوت البري، موضحًا أن “الرياضة اللي بتخسس مش هي شوية المشي الصغيرين لمدة ساعة”، معتبرًا إياها أنها رياضة لتصفية الذهن، وشدد على أن الرياضة القاسية هي التي تساعد في فقدان الوزن.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أنه لديه كورس لا يتم الاحتياج فيه إلى أي نوع من أنواع الرياضة للتخسيس، موضحًا أن الرياضة لها حدود وضوابط معينة من أجل حرق الجسم، مشيرًا إلى أن الكورس العلاجي يتميز بفقدان الوزن الزائد وقدرته على تقليل الشهية عند المريض.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن الأنظمة الغذائية الجيدة، والكورس العلاجي لمرضى السمنة لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة، مشيرًا إلى أن الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة، لا تحتوي على أية مواد صناعية، وتساهم في تقليل الشهية.

