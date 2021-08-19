ضبط مصنع ينتج "بن مغشوش" في الخانكة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة "البن" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وحيازة كميات من البن المغشوش والمقلد مستخدماً خامات "مجهولة المصدر" ورديئة وسابقة الإستخدام ومعاد تدويرها وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد مصدرها ، فضلاً عن إستخدام علامات تجارية غير مسجلة.



حيث تم ضبط (22 إسطوانة غاز مُدعمة مخصصة للأغراض المنزلية – 6,250 طن بن سائب – 720 كيلو جرام بن حبوب أخضر - 50 كيلوجرام بسلة محمصة - 900 كيلو جرام بن مطحون غير مدون عليه أى بيانات "منتج نهائى").. كما تم ضبط (7 ماكينة طحن بن - 2 فرن تحميص – 15ألف عبوة فارغة مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الغذائى.