اتكتبله عمر جديد.. استخراج شخص حيا من أسفل أنقاض عقار دمنهور.. فيديو وصور

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ شخص حيا من أسفل أنقاض عقار دمنهور المنهار بمحافظة البحيرة، وتم نقله للمستشفى.

واستخرجت قوات الحماية المدنية بالبحيرة جثتين من الضحايا من أسفل عقار مدينة دمنهور المنهار.

وسادت حالة من الفزع بين أهالي شارع السجن بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، منذ قليل، بسبب إنهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق، وأنباء عن سقوط ضحايا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي منطقة شارع السجن بمدينة دمنهور، يفيد بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن و عدد من سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، وجاري استخراج المصابين و الضحايا من تحت الانقاض.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

WhatsApp Image 2021-08-19 at 11.28.01 PM (1)

WhatsApp Image 2021-08-19 at 11.28.01 PM

WhatsApp Image 2021-08-19 at 11.28.02 PM (1)