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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مروان موسى ينضم لعفروتو على مسرح الزمالك.. صور

صدى البلد

انضم مغني الراب مروان موسي الي حفل عفروتو وسط اشتعال المسرح بتراكاتهم سويا في اول حفل على مسرح الزمالك لعفروتو.


 

وتفاعل الجمهور بالغناء على اغانيهم وسط التزامهم بالاجراءات الاحترازية.


 

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مغني الراب مروان موسى يزلزل مسرح الزمالك بحفل غنائي ضخم.. صور

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وكان قد شهد مسرح الزمالك أول حفلات مغني الراب مروان موسى،  احتفل خلالها بألبومه الجديد "فلوريدا".

حفل ضخم حمل لافتة كامل العدد، احتفل خلاله نجم الراب المصري بأغنيات  "فلوريدا" الذي ضم في جعبته 12 أغنية ارتبطت جميعهابمظلة الألبوم الرئيسية وهي عالم "فلوريدا الخيالي"، مع تقديمه توليفة منوعة من أشهر أغنياته،  مثل "رقص مال" و"نهاية العالم" و"شيراتون".

كما فاجأ مروان موسى جمهوره بالعرض اللايف الأول لأجدد أغنياته "مكهرب"، وهي الأغنية والرسمية لفيلم "موسى" لمخرج بيتر ميميوالنجم كريم محمود عبد العزيز،  كما أشعل الأجواء باستضافته نخبة من نجوم الراب كضيوف شرف في الحفل منهم عفروتو الذي شاركمروان غناء ثلاثة أغاني كما حرص نجوم الراب وعدد من المشاهير على حضور الحفل منهم أحمد بسيوني.

ووضع مروان موسى لمسته الغنائية المميزة في انطلاقة موسم حفلات الصيف بمسرح الزمالك الذي يشهد انتعاشة فنية بمزيج من الألوانالغنائية من مختلف المذاقات،  بحفلات فرقة مسار إجباري  وفرقة ستروبيري سوينج والفنانة مريم صالح والمطرب علي الحجار.

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