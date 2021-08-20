أحمد عيد عبد الملك يثير الجدل بكلمات ساخرة حول حسم الدوري

نشر لاعب نادي الزمالك الأسبق، أحمد عيد عبد الملك، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، ساخرا من الأندية المنافسة، ومحمسا نادي الزمالك بالفوز وحسم لقب الدوري الممتاز.

وكتب: “ملناش دعوة بالدبدبة و الأساليب التي عفا عليها الزمن الي شغالين عليها و نظرية المؤامرة .. مش عارف بس هو الدوري ده مهم اووي كده ده حتي العدد في الليمون ..عندنا ماتش بكرة بنقط وإن شاء الله يبقي ماتش الحسم”.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد السويس الجديد، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم التحكيم من:

محمد الحنفي حكما للساحة محمد عبد المجيد مساعدا أول عمر فتحي مساعدا ثانيا أشرف مسعد حكما رابعا طارق مجدي حكم فيديو محمد يوسف مساعد حكم فيديو.

اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة الزمالك في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري.



وانضم "بكار" لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.