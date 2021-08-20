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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. بشرى تتألق في أحدث ظهور لها على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة بشرى صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بجمالها وإطلالتها الكاجوال، حيث ارتدت جيبة باللون الفوشية وسويت شيرت باللون الأسود، وحرصت على اضافة لمسة جمالية بلوك ميك اب انيق وتسريحة شعرها الويفي.

 

وكانت قد شاركت الفنانة،بشرى،جمهورها بنتيجتها في مرحلة الثانوية العامة،ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت بشري معلقة من خلال النتيجة:"كنت جايبة ٣٥١ /٤٠٠ فى الثانوية العامة ...إلا دول يبقوا كام فى المية يا متعلمين يا بتوع المدارس ؟؟؟؟ ...انا اصلى كنت ادبى و محبش أوجع رأسي فى الحسابات...وسلام مربع لشباب علمى رياضة وعلمى علوم و المجموعة الشاملة...مش فاكرة التسعة وأربعين درجة طاروا منى فى ايه؟؟؟ ثم درجات التفوق الرياضى راحو فين يا بلد؟؟؟؟ ده انا اتهريت كرة طايرة و وجرى ووثب طويل !!!!!".

 

وكانت قد انتهت الفنانة بشرى من تسجيل أجدد أعمالها الغنائية "افرح"، والتي تستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور خلال أيام.

 

وتقدم بشرى عبر الأغنية الجديدة جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل عبر كلمات الأغنية التي تهدف لنشر السعادة وحب الحياة والنظر لها من منظور مختلف،  مع مزجها بتوليفة موسيقية حماسية تتناسب مع الأجواء الصيفية.

 

وتلم أغنية "افرح" شمل النجمة بشرى مع الموسيقار شاشو،  بعد تعاونهما سويا مؤخرا عبر أغنية "خيوط الأمل"، وتدشن بشرى عبر العمل الجديد انطلاقتها الغنائية الجديدة خلال موسم الصيف مع عكفها على وضع لمساتها الأخيرة على عدة مشاريع فنية جديدة تعود بها بقوة إلى ساحة الغناء بعد انشغالها في عالم التمثيل وتنظيم مهرجان الجونة السينمائي.

 

ومن ناحية أخرى تنشغل بشرى في الوقت الحالي بتصوير مشاهدها الأولى في أجدد أعمالها السينمائية "معالي ماما"، الفيلم الذي يجمع في بطولته محمود الليثي ونخبة من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف وسامي مغاوري وعلاء مرسى وياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة انغام،  ومن تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور.

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