الناتو يعلن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من أفغانستان

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مسؤول بحلف شمال الأطلسي "الناتو" قوله إنه تم إجلاء ما يزيد عن 18 ألف شخص من مطار كابول في الأيام الخمسة الأخيرة.

وأضاف المسؤول: "استمرار الازدحام حول جميع بوابات مطار كابول بسبب توافد المواطنين".

ومساء الخميس قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه بحث ع ينس ستولتنبرج، سكرتير حلف الناتو أهمية التنسيق من أجل إجلاء المواطنين من دول الحلفاء والشركاء الأفغانيين من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على كابول العاصمة.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "ناقشت مع سكرتير عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، الاستعدادات للاجتماع الافتراضي لوزراء خارجية الناتو فى 20 أغسطس بشأن أفغانستان، كما أكدنا أهمية التنسيق الوثيق من أجل الإجلاء الآمن والمنظم للحلفاء وشركائنا الأفغان".

وأوضح أن الجانبين شددا على أن التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء ضروري في هذه القضية وكذلك للتخطيط لتوجهات الناتو بشأن التعامل مع أفغانستان.

ممر آمن لمن يريدون المغادرة

إلى هذا، حث وزراء خارجية دول مجموعة السبع الخميس طالبان على تأمين ممر آمن للأشخاص الذين يحاولون مغادرة كابول في أول تعليق رسمي للمجموعة بشأن الأزمة في أفغانستان.

وبحسب الخارجية البريطانية فإن الوزراء "دعوا طالبان لضمان ممر آمن للرعايا الأجانب والأفغان الراغبين في المغادرة".

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع طالبوا المجتمع الدولي الخميس برد فعل موحد إزاء الأزمة في أفغانستان لمنع مزيد من التصعيد.

وجاء في البيان الذي أصدره راب في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة "يوجه وزراء مجموعة السبع الدعوة للمجتمع الدولي للعمل معا في مهمة مشتركة لمنع التصعيد في الأزمة بأفغانستان".