جولة من داخل متحف الري بالقناطر الخيرية .. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر جولة من متحف الري بالقناطر الخيرية، وتفاصيل أكثر عن تاريخه ومحتوياته، والنماذج المعروضة به.

وأشار ياسر عطا، مدير عام متاحف الري لمصلحة الري بالقناطر الخيرية، أن المركز الثقافي لعلوم المياه تم إنشاؤه عام ١٩٥٧ أثناء بناء القناطر الخيرية، بصدد عرض النماذج الخاصة بقناطر فرعي رشيد ودمياط، ثم تحول لمتحف لعرض أي نموذج يتم إنشاؤه على نهر النيل.

وتابع، أن فكرة إنشاء المركز الثقافي لعلوم المياه تقوم على مبدأ الاستكشاف والتعلم، ويشتمل المتحف على مكونات داخلية وخارجية ويصل عددها إلى ١٢٨ مكون متحفي.

وأوضح أن النماذج التي يحتوي عليها المتحف تتعلق بعمليات خاصة بالمياة، ومن أشهر هذه النماذج: غرق السفينة، وصحارة المياه، ونماذج تشرح دوامات المياه.

وأشاد بمجهودات وزارة الري في الاهتمام بالمتحف، وتطويره وعرض النماذج المثالية فيه واستحداث سبل جديدة ومبتكرة تواكب التطورات العصرية.

ويتضمن المتحف أيضاً جزء خاص بالعناصر الفيزيائية، ودورها في استحداث طرق ونماذج الري، وكذلك نماذج توضح النظريات العلمية المختلفة التي تفسر خواص المياه.

وإليكم بالشرح المفصل محتويات المتحف ونماذج مختلفة يشتمل عليها: