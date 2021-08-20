حبس نجار مسلح مزق جسد عامل خلال مشاجرة فى القليوبية بسبب فتاة

أمرت نيابة الخصوص فى القليوبية بحبس نجار مسلح 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بتمزيق جسد عامل فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على معاكسة فتاة ، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

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ضبط 5 أطنان أرز تمويني غير مطابق للمواصفات بالقليوبية



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية التعليمى بوصول مصاب بجرح نافذ واشتباه داخلى بالصدر إثر نشوب مشاجرة بينه وبين طرف أخر.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول س أ س 20 سنة عامل وطرف ثان ج س م 20 سنة نجار مسلح ومقيمان دائرة القسم لقيام الطرف الأول بمعاكسة جارة الطرف الثانى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأخير بالضرب باستخدام سلاح أبيض مطواة محدثا إصابته الواردة بالتقرير الطبى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شقة بأحد العقارات بشبرا الخيمة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح وأخطرت النيابة فأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق لمعرفة أسباب نشوبه.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بشقة بشبرا الخيمة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين اندلاع حريق بشقة غير مكتملة بالدور الثامن بعقار بشارع احمد عبدالظاهر متفرع من شارع الشعراوي الجديد مدينة الزهراء دائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.



وتم اخماد النيران والسيطرة علي الحريق دون خسائر او إصابات بين المواطنين.



فيما قرر قاضى المعاضات بمحكمة بنها فى القليوبية تجديد حبس سائق قتل زوجتة طعنا بالسكين فى منطقة طابا دائرة قسم أول بنها، بسبب الخلاف الأسرية 15 يوما على ذمة التحقيق.



من ناحية اخرى اعترف المتهم بجريمته أمام جهات التحقيق وقام بتمثيل الواقعة تفصيلا أمام فريق النيابة العامة والمعمل الجنائي الذي انتقل لمعاينة مكان الواقعة.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث قسم أول بنها يفيد بورود بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين زوجين بمنزلهما بمنطقة طابا ببنها ومصرع الزوجة.



انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين “ا.ح”، سائق وزوجته وتدعى “ه.س”، 26 سنة بسبب الخلافات المنزلية، وكشفت التحريات أن السبب في الواقعة الخلاف علي مصروف البيت وعدم إعدادها الطعام له عند عودته من العمل، وتم نقل الجثة لمستشفى بنها العام والتحفظ على الزوج وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.



وأكد الجيران أن الزوجين وأسرتيهما يتمتعان بالسيرة الطيبة سواء أسرة الزوج أو الزوجة كما أن الزوجة تخرجت من جامعة الأزهر وحفظت القران الكريم، وأضاف الجيران أن الخلافات التى كانت بين الزوجين كانت كغيرها من الخلافات التى تمتلئ بها المنازل ويتم حلها وتدارك الأمور.



من ناحية اخرى تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط 5 أطنان أرز تموينى غير مطابق للمواصفات ويشتبه في عدم صلاحيته للاستخدام الآدمى داخل أحد فروع شركات تجارة الجملة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد ورود معلومات عن قيام أمين عهدة فى فرع لإحدى شركات تجار الجملة بالتلاعب فى حصص الأرز التموينى وترويج أرز غير مطابق للمواصفات.