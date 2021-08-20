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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"إيفر جيفين" تستعد لعبور قناة السويس

ايفر جيفين
ايفر جيفين


تعبر سفينة الحاويات الحاويات البنمية "إيفر جيفين"، التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، واستمر جنوحها 6 أيام، اليوم الجمعة المجرى الملاحي لقناة السويس.

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وأكدت المصادر أن السفينة متواجدة حاليًا داخل مناطق الانتظار ببورسعيد، في انتظار دورها بين السفن عبور المجرى الملاحي لقناة السويس، ومن المقرر أن تدخل قناة السويس في آخر قافلة الشمال القادمة بورسعيد السويس.

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ووصلت السفينة قناة السويس لمدينة بورسعيد تمهيدا لعبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، في أول رحلة لها بعد جنوحها في قناة السويس، مما يؤكد استمرار التعاون بين الشركة المالكة للسفينة الجانحة إيفرجيفن وهيئة قناة السويس، مما يعكس قدرة قناة السويس على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم.

 

وكانت السفينة قد عبرت المجرى الملاحي يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت في 30 يوليو، فيما استكملت رحلتها إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا في 4 أغسطس الجاري، بعد تأخر 4 أشهر ونصف الشهر من رحلتها، لتعود مجدداً للمجرى الملاحي.

 

وكانت مصادر قد كشفت"، عن أن الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي، لمدة 6 أيام، استبدلت قبطانها الذي كان يقودها وقت وقوع حادث الجنوح، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التي انطلقت يوم 6 يوليو من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية- مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية- إلى ميناء روتردام بهولندا.

 

وتعد "إيفر جيفين" من أكبر الناقلات حول العالم، وظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام.
 

قناة السويس المجرى الملاحي السفينة الجانحة

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