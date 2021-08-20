التصريح بدفن جثة حلاق صدمته سيارة بالخانكة فى القليوبية

امرت نيابة الخانكة فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة حلاق لقى مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعة به بمنطقة معدية سرياقوس بعد توقيع الكشف الطبى عليه لمعرفة سبب الوفاة.

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كما أمرت النيابة باستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة وضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغا من الأهالى بوقوع حادث تصادم بمنطقة معدية سرياقوس دائرة المركز ومصرع شخص.



وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال سير "يونس ف ي" 36 سنة حلاق ومقيم مسطرد دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمنطقة معدية سرياقوس دائرة المركز اصطدمت به سيارة مجهولة وفر قائدها هاربا عقب الحادث وهو ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم، وتوفى على الفور.



وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.



من ناحية أخرى أمرت نيابة طوخ فى القليوبية حبس 20 تاجر 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات لإرسالها إلى المعمل الجنائى لفحصها.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة التى شارك مباحث تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 4835 حكم قضائى متنوع و20 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة.



كما تم ضبط 8 قطع أسلحة نارية وبيضاء، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين ، وضبط 2 متهما مطلوب ضبطهما وإحضارهم على ذمة قضايا وضبط 5 مراقب هارب واخطرت النيابة فتولت التحقيق.



كما أصيب شخصين فى مشاجرة نشبت بين طرفين بمنطقة الكوم الأحمر فى القليوبية بسبب خلافات حول الإرث تعدى كلا من الطرفين على الآخر بسلاح أبيض سكين جرى نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الكوم الأحمر دائرة المركز ووقوع مصابين.



وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول "أحمد ع م" 32 سنة عامل مصاب بجرح قطعى بالرأس وآخر باليد اليسرى وجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالبطن وشقيقه ""محمد ع م" 30 سنة و وطرف ثان "يونس ع أ"، 38 سنة عامل ومصاب بجرح شبه نافذ بالفخذ الأيسر و"مصطفى ع ا"، 23 سنة عامل.