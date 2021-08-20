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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان تدين تهديد إسرائيل للملاحة الجوية وإطلاقها لصواريخ نحو سوريا عبر أجوائها

صدى البلد

أدانت نائب رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، الاعتداءات والخروقات التي قامت بها إسرائيل ليلا حيث نفذت طائرات إسرائيلية طلعات جوية فوق لبنان جرى خلالها إطلاق صواريخ من الطائرات الحربية من الأجواء اللبنانية واستهداف مواقع في سوريا وذلك على علو منخفض، مما أحدث حالة هلع لدى المواطنين اللبنانيين. 

وأضافت عكر أن الطيران الإسرائيلي شكل تهديداً مباشراً وخطيراً لحركة الملاحة اللبنانية وسلامة الطيران المدني لانتهاكها الأجواء المحاذية لمطار بيروت وعلى تماس مباشر لخط الطيران المدني. 
وأكدت عكر أن ذلك يشكل أيضا خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 وتهديداً للأمن والاستقرار والسلم في لبنان وانتهاكا للسيادة اللبنانية.

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وأرسلت الوزيرة عكر شكوى، عبر مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمال مدللي تتعلق بالخروقات الإسرائيلية، كما دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة ردع إسرائيل عن القيام بهذه الخروقات مجددًا واستعمال الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداءاتها ضد الأراضي السورية.

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