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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصديق وقت الضيق.. مصر والأردن تساعدان لبنان بالغاز والكهرباء

لبنان
لبنان

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده ستعمل مع الشركاء والأصدقاء من أجل مساعدة لبنان وذلك بحسب ما صرحت به وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية  المهندسة هالة زواتي. 

وردا على سؤال حول إمكانية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وبالغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان؛ أبانت الوزيرة زواتي أن مساعدة لبنان والشعب اللبناني الشقيق كان في مقدمة المواضيع التي طرحها العاهل الأردني  خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة ومباحثاته واتصالاته الدولية والإقليمية المستمرة.

وأبدت الوزيرة الأردنية  استعداد المملكة  لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وايصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا للأشقاء في لبنان.

 

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وأضافت : تم بحث هذه المواضيع بشكل مكثف مع الاشقاء في لبنان وسوريا ومصر ومع الولايات المتحدة ومع شركائنا في المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة.

وختمت تصريحاته بحسب صحيفة الغد الأردنية : البحث مستمر في سبل تحقيق ذلك، وسنقوم بكل ما نستطيع لمساعدة اشقائنا.

لبنان الأردن مصر سوريا الولايات المتحدة الملك عبد الله الثاني المجتمع الدولي الطاقة الكهربائية

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