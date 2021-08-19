لبنان.. بيان عاجل لـ نجيب ميقاتي بشأن تشكيل الحكومة

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اللبناني المكلّف نجيب ميقاتي بيانا عاجلا قال فيه : يقدّر دولة الرئيس نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مضمون البيان الذي أصدره.

وذكر المكتب الإعلامي ل " نجيب ميقاتي" قائلا : ويؤكد الرئيس المكلف استمرار التعاون لتشكيل حكومة يرضى عنها اللبنانيون وتلاقي دعم المجتمع الدولي.

وأضاف : إن دولة الرئيس، إذ يقدر له إيجابية الموقف،و يؤكد انه سيستمر في مسعاه لتشكيل الحكومة وفق الاسس المعروفة.

وتابع : كما أنه ليس في صدد الدخول في اي سجال او نقاش على الاعلام، متمنيا على الجميع إقران الايجابيات المعلنة بخطوات عملية لتسهيل مهمته وتشكيل الحكومة في أسرع وقت.