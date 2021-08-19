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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جعجع: استقدام وقود من إيران يعرض لبنان لكارثة حقيقية

صدى البلد

أكد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية أن الخطوة التي أعلن عنها حزب الله اليوم باستقدام الوقود الإيراني ستعرض لبنان لكارثة حقيقية، محملا الرئيس اللبناني ميشال عون المسؤولية الكاملة عما يمكن ان يلحق بالبلد جراء عدم تحرير استيراد الوقود والأدوية وغيرها في الوقت الذي يعلن فيه حزب الله استقدام الوقود الايراني بوسائل ملتوية وغير قانونية دوليا.


وأضاف جعجع في بيان له اليوم أن الشركات الخاصة وبعض القطاع الخاص تحاول لاسابيع خلت الحصول من وزير الطاقة المنتمي لتيار رئيس الجمهورية (التيار الوطني الحر) على أذونات لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية وطرحه في السوق بعد ان عجزت الدولة عن تأمينه مدعوما، ولكن لم يستجب وزير الطاقة، مما أدى إلى المأساة التي يعيشها الشعب يوميا في الأشهر الأخيرة.


وحذر جعجع مما سيلحق بلبنان جراء استيراد باخرة المازوت الايرانية هذه في الوقت الذي يمكن فيه استيراد الوقود شرعا وقانونا من السوق الدولية لو لم يقم وزير الطاقة بمنع الاستيراد وقمعه.
 

وأوضح جعجع أنه تفاجئ بان حزب الله سيأتي بباخرة مازوت ويفرغها، متسائلا عن مدى قبول رئيس الجمهورية بترك الحزب لمصادرة القرار الاقتصادي ضاربا اللبنانيين ومصالحهم عرض الحائط ومسقطا القطاع الخاص نهائيا، وقاطعا عن اللبنانيين كل سبل العيش الكريم والمقبول.
 

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