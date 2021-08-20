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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا في مهمة ثأرية أمام الزمالك

الزمالك -سيراميكا
الزمالك -سيراميكا كليوباترا

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا منافسه الزمالك اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة ال32 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويسعي فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويحاول فريق سيراميكا كليوباترا الثأر من الزمالك بسبب نتيجة مباراة الذهاب التى خسرها بنتيجة هدفين دون رد .

علي جانب اخر يحاول نادي الزمالك تحقيق الفوز للإستمرار في صدارة جدول ترتيب الدورى وحسم اللقب الجولة قبل الاخيرة .

حكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

 

أسندت لجنة الحكام مباراة سيراميكا والزمالك لمحمد الحنفي حكم ساحة، على أن يتواجد طارق مجدي حكما للفيديو.

ويحتل نادي الزمالك المركز الاول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 73 نقطة بينما جاء فريق سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة 

فريق سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الزمالك الدوري الدوري المصري

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