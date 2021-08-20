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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مؤلم.. تمساح يقبض فكيه على مدربته

صدى البلد

في لمح البصر، أطلقت عاملة حديقة الحيوان والمهتمة بعناية التمساح صرخاتها لتجذب إليها الجمهور لإنقاذها من بين فكي التمساح الضخم، فقد جز التمساح بأنيابه على ذراع العاملة ولم يتركها إلا بـ جروح عميقة وإصابات خطيرة.


تعرضت "ليندسي بول" للهجوم العنيفة أثناء تقديم الغذاء للتمساح، ونتج عن هذا الهجوم إصابتها بـ أوتار تالفة وكسور متعددة، وذلك بعد أن كسر فك التمساح القوي إبهامها ورسغها في مركز الزواحف والطيور Scale and Tailsبـ ولاية يوتا الأمريكية.

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تُظهر الصور التي تم التقاطها من كاميرا المراقبة الواقعة المأساوية، فقد ظهر اللحظة التي التهم فيها التمساح ذراع "ليندسي" وظل بين فكيه لفترة طويلة بينما كانت هي تطلق صراخات استغاثة.

حتى تم إنقاذ "ليندسي" وهي عاملة حديقة الحياة البرية من قبل أحد أفراد الجمهور بعد أن سمعوا صراخاتها، فقد صرخ أحدهم قائلًا: "لدينا مشكلة هنا"، حيث أدرك أن التمساح يعض ليندسي وكان يستعد لسحبها تحت الماء.

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قفز إلى داخل حظيرة التمساح وأخبرته ليندسي بهدوء عن كيفية السيطرة على الزاحف حتى مع إمساك ذراعها بالكامل في فكيه، انضم عضو آخر من الجمهور في سحب التمساح إلى بر الأمان.

وبدأت سيدة في تقديم الإسعافات الأولية قبل وصول فرق الطوارئ إلى مكان الحادث، حتى تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

 

حديقة الحيوان التمساح

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