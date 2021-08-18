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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

نقض العهود.. طالبان تقتل الموظفين وتدفنهم في مقابر جماعية

صدى البلد

تنتقض طالبان عهودها  فهي لم تتوقف عن ارتكاب جرائم القتل الوحشية  وتتخلص من ضحاياها بإلقائهم في مقابر جماعية، فقد اجتاحت طالبان أفغانستان واستولت على العاصمة كابول يوم الأحد  الماضي.

وبينما يحاول الآلاف الفرار من البلاد ، تعهدت الحركة بعدم الانتقام من أحد وتعهدوا بمنح موظفي الحكومة العفو، ومع ذلك أظهرت بالفعل تقارير عن فظائع في مقاطعة قندهار الجنوبية.

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الصور المقلقة التي حصلت عليها صحيفة ديلي ستار تظهر أعضاء طالبان وهم يتخلصون من الجثث في مقابر جماعية، وتستهدف طالبان أي شخص حيث يعتبرون أولئك المرتبطين بالحكومة الأفغانية والجنود وحلف شمال الأطلسي والمنظمات غير الحكومية والصحفيين"خائنون".

قال ديفيد أوتو ، خبير مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في Global Risk International ، لصحيفة ديلي ستار: "هذا تكتيك معروف من قبل طالبان لتوليد الخوف وقليل من المقاومة من قبل قوات الدولة ، خاصةً لمجموعة التمرد التي تنوي السيطرة على مواقع استراتيجية في بلد كبير متنازع عليه".

وأضاف:"تدرك طالبان أن الأخبار القاسية تنتشر بشكل أسرع. وبمجرد أن تحصل المناطق الأخرى على معلومات عن مدى سوء معاملة طالبان لقوات الدولة التي تم الاستيلاء عليها ، يقل مستوى المقاومة في المناطق التالية".

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وأضاف:" أن هذه الاعتقالات التعسفية والتخويف والقتل الجماعي هي التي دفعت العديد من قوات الأمن الأفغانية إلى الفرار إلى الدول المجاورة أو الاستسلام وتسليم أسلحتهم إلى طالبان دون مقاومة".

كما بدأ أعضاء طالبان في تفتيش المنازل لجمع الأسلحة وأي شخص مدرج في 'القائمة السوداء، حتى أنها قد تبدأ في قتل المسؤولين الحكوميين على الرغم من التأكيدات السابقة ، كما تم تحذيرها.

 

طالبان القتل مقابر جماعية أفغانستان كابول

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