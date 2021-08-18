انتقام بجنون.. موظف يحرر أسد يملكه صاحب العمل في الشارع

شوهد أسد يتجول في شوارع “بنوم بنه” عاصمة كمبوديا؛ بعد أن تم الإفراج عنه، عمدا، من قبل موظف ساخط على مالك الحيوان، وهو رجل الأعمال الصيني "تشاي شينجيانج".

وقال "تشاي"، إن الأسد الذي يملكه، يعرف بـ"هاي مان"، أطلقه عامل لديه، في شوارع المدينة؛ انتقامًا منه، بعد أن فصله من العمل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتآمر العامل المفصول، مع بعض زملائه السابقين؛ للسماح للحيوان بالخروج، في محاولة لابتزاز رجل الأعمال، وبعد ساعات قليلة من هروب الأسد؛ أجرى العامل عدة مكالمات مع “تشاي”، وأرسل إليه عددًا من الرسائل، يزعم أنه أطلق سراح الأسد؛ لأن تشاي لم يمنحه أمواله.



فيما قال "تشاي" إن العامل قد عمل سابقًا، كمترجم له، واقترض 4000 دولار لحفل زفاف، ومع ذلك، ادعى لاحقًا أنه خسر المال، وطلب قرضًا إضافيًا بقيمة 4000 دولار، مهددًا بأنه لن يسدد القرض الأول؛ ما لم يتمكن من الحصول على أموال إضافية.

وأضاف "تشاي" أنه طرد المترجم، فيما التقط العشرات من الأشخاص، صورًا ومقاطع فيديو للأسد، قبل استعادته بأمان، وإعادته إلى منزل المالك.

وقال الموظفون الحاليون، إنهم نسوا إغلاق بوابة الفناء عندما ذهبوا لإخراج القمامة؛ مما سمح للأسد بالنفاذ إلى الخارج.

وأوضح "تشاي" أنه يمتلك الأسد عندما كان مجرد شبل يبلغ من العمر شهرين، وكان يعتني به لمدة عام تقريبًا.