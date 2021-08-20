صحف الإمارات.. محمد بن زايد وماكرون: ترسيخ السلام في المنطقة بالدبلوماسية والحوار.. ونقل مصابي عكار إلى الإمارات للعلاج.. أبوظبي تحدث إجراءات دخول الإمارة للمطعمين

صحف الإمارات:

محمد بن زايد وماكرون: ترسيخ السلام في المنطقة بالدبلوماسية والحوار

وصول بعض مصابي انفجار عكار إلى أبوظبي لتلقي العلاج

الرابعة خلال شهر.. عقوبات أمريكية جديدة ضد كوبا

أبوظبي تحدث إجراءات دخول الإمارة للمطعمين

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

فى صحيفة الخليج بحث محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي تلقاه من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، علاقات الصداقة والتعاون، وسبل تعزيزها وتنميتها، لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مجمل القضايا الإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك.

تبادل محمد بن زايد والرئيس الفرنسي، خلال الاتصال، وجهات النظر في التطورات الإقليمية، وأكدا أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، عبر الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء والتنمية والعيش بسلام واستقرار.

كما تناول الاتصال مستجدات جائحة «كورونا» في البلدين والعالم، وجهود التعامل معها على مختلف المستويات

وتلقى محمد بن زايد، أمس، اتصالاً هاتفياً من سكوت موريسون، رئيس وزراء كومنولث أستراليا الصديقة.. أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان.. إضافة إلى إجلاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الصديقة.

وتبادل هو ورئيس وزراء أستراليا - خلال الاتصال - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أما فى صحيفة الاتحاد وصلت إلى مطار أبوظبي،أمس الخميس، طائرة إخلاء طبي تحمل على متنها عدداً من مصابي انفجار منطقة عكار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة للعلاج في مستشفيات الدولة.

تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي واللبناني، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الظروف.

وقد باشرت الجهات الطبية نقل المصابين إلى المستشفيات التخصصية لبدء برنامج العلاج والتأهيل، وفق أعلى معايير الخدمات العلاجية.

كانت سفارة دولة الإمارات في لبنان قد باشرت، في وقت سابق، التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لنقل الجرحى بأسرع وقت ممكن.

فى صحيفة العين الاماراتية فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة على النظام الكوبي، تعد المرة الرابعة خلال شهر، مستهدفة ثلاثة مسؤولين،وتستهدف هذه الدفعة الرابعة من العقوبات خلال شهر واحد مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع وآخر في وزارة الداخلية، لدورهم في قمع المظاهرات الأخيرة ضد الحكومة، وفق بيان لوزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الوزارة إن قوات الأمن الكوبية قبضت على أكثر من 800 شخص، ردا على الاحتجاجات، وكثير منهم رهن الحبس الاحتياطي، وما زال مصير العديد من الأشخاص غير معروف.

وجمّدت واشنطن ممتلكات هؤلاء المسؤولين الثلاثة في الولايات المتحدة وحظر وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي من الآن فصاعدا، لكنّ تأثير هذه الإجراءات محدود جدا خصوصا أن وزارة الداخلية الكوبية كانت على القائمة السوداء الأمريكية.

وهؤلاء المسؤولون هم روبرتو ليغرا سوتولونغو وأندريس لوريانو جونزاليس بريتو من وزارة القوات المسلحة الثورية، وأبيلاردو خيمينيس جونزاليس رئيس السجون في وزارة الداخلية.

والخميس، أعلنت منظمة العفو الدولية أن 6 كوبيين مسجونين هم "سجناء رأي".

وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير: "أعلنّا 6 أشخاص سجناء رأي، في لفتة رمزية تجاه المئات الآخرين الذين يستحقون بالتأكيد هذا التصنيف، ونحن ندعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".

والسبت الماضي، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجموعة جديدة من العقوبات ضد مسؤولين بالشرطة ووحدة عسكرية متورطة في قمع المتظاهرين في كوبا.

وأدان الرئيس بايدن حملات القمع ضد الكوبيين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على الحكومة يوم 11 يوليوالماضي في هافانا ومدن أخرى على الوضع الاقتصادي المتردي.

ولا يزال العديد منهم معتقلين، ومن بينهم قادة حركة المعارضة مثل خوسيه دانيال فيرير ولويس مانويل أوتير ألكانتارا وفيلكس نافارو.

أما فى صحيفة الرؤية الاماراتية أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي عن تحديث إجراءات دخول الإمارة من داخل الدولة للمطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والبدء بالعمل بها من يوم الجمعة 20 أغسطس 2021.

وأشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للإجراءات الجديدة، يستطيع المطعم أو المشارك في الدراسات السريرية دخول الإمارة إن كانت صفته تظهر باللون الأخضر على تطبيق الحصن بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة (حرف E أو النجمة)، وتظهر الحالة الخاصة (حرف E أو النجمة) بعد إجراء فحص مسحة أنف (PCR) وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام.

وأكدت اللجنة أنه لا يتعين على المطعم أو المشارك في الدراسات السريرية إن كانت حالته الخاصة (حرف E أو النجمة) ظاهرة على تطبيق الحصن إجراء أي فحوصات إضافية بعد دخول الإمارة في حال البقاء فيها، موضحة أن بروتوكول الدخول هذا يطبق مع بروتوكول السفر المعتمد على الزوار القادمين من خارج الدولة.

كما أعلنت اللجنة أن بروتوكول الفحوصات الحالي المعتمد لدخول إمارة أبوظبي سيستمر تطبيقه على غير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والذي يتطلب نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 ساعة أو نتيجة فحص الليزر (DPI) استلمت خلال 24 ساعة، مع إجراء فحوصات إضافية في حال البقاء في الإمارة كما هو معلن سابقاً.