سقوط لصين سرقا أموالا من صيدلية بمدينة نصر

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بالقاهرة وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صيدلى بصيدلية - كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب خاص بالصيدلية محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (عامل بالصيدلية محل البلاغ ، عاطل) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بوجود مبالغ مالية بالصيدلية محل عمله ، إختمر فى ذهنه فكرة سرقتها بالإستعانةبالمتهم الثانى، وفى سبيل ذلك قام بتسليمه نسخة من مفتاح الصيدلية وتمكن الثانى من الدخول والإستيلاء على المبلغ المالى ، ولاذا بالفرار، وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهم الأول أقر بها.

تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه بمسكن أحدهما ، وبإستدعاء المُبلغ إتهمهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.