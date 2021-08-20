صديقه مزق جسده لسرقته.. كشف ملابسات مقتل تاجر ماشية بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) بغياب شقيقه (تاجر ماشية - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما ، وبحوزته مبلغ مالى لشراء بعض رؤوس الماشية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ، أسفرت جهوده عن توجه المتغيب لمنزل (تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز) وبحوزته مبلغ مالى لشراء بعض رؤوس الماشية، إلا أن الأخير غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته ثم استولى على المبلغ المالى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه ألقى جثة المجنى عليه بخزان الصرف الصحى الخاص بمسكنه، وتم بارشاده ضبط (الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة - مبلغ مالى) وقيامه بإنفاق جزء من المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.