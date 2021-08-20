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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فقاعة طبية لبعثة يد الأهلي في المغرب استعدادا للبطولة الإفريقية

صدى البلد

تدخل بعثة فريق «رجال يد الأهلي» فقاعة طبية فور وصولها إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.


ومن المقرر خضوع بعثة «رجال يد الأهلي» بالكامل لمسحة كورونا فور الوصول إلى المغرب، إلى جانب مسحات يومية في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة من جانب اللجنة المنظمة للبطولة.
وتطير بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، صباح غد السبت إلى المغرب؛ لخوض منافسات بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وتضم 29 فردًا.


وتضم بعثة « رجال يد الأهلي » كلا من: ياسر الرملي رئيس الجهاز، وطارق محروس المدير الفني، وهاني النجدي مدير الفريق ومحمد عادل المدرب العام ومحمد مصطفى مدرب حراس المرمى وأحمد القط محللا فنيا، وتامر منيسي مخطط أحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبا، ومصطفى نجيب إخصائي علاج طبيعي ومحمد شهير العطار مدلكا.
وتضم قائمة اللاعبين: محمد عصام الطيار وعبدالرحمن طه وعبدالرحمن حميد وعبدالعزيز إيهاب واحمد راضي وعبدالرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو»، وعمر سامي وإبراهيم المصري واحمد عادل وياسر سيف.


وكان فريق «رجال يد الأهلي» قد خاض معسكر إعداد مغلقا في الإسكندرية تخلله عددا من المباريات الودية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمنافسة على اللقب.
وأسفرت قرعة البطولة التي أجريت في المغرب عن وضع فريق «رجال يد الأهلي»  على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري.
وضمت المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وانتر كلوب الانجولي وجي اس كي الكونغولي واسفا السنغالي.
ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم ٢٤ أغسطس الجاري وتستضيفها مدينة مكناس المغربية.

 

رجال يد الأهلي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ياسر الرملي طارق محروس محمد مصطفي

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