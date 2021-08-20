صحة دمياط تعلن خطة تنفيذ قوافل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

كشفت مديرية الصحة بدمياط خطتها لاستكمال عمل القوافل لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بعدد من المناطق.

وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ووفقاً لخطة الدولة لمواجهة أزمة كورونا والحد من انتشار الفيروس.

تأتى محاور تلك الخطة التى ستبدأ غدًا السبت الموافق ٢١ أغسطس وحتى الاثنين ٢٣ أغسطس وفقاً لما هو موضوع بالجدول الآتى، علمًا بأن فرق توزيع اللقاح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة تعمل منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، كما تعمل فرق توزيع اللقاح للمواطنين من الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً.

وتناشد المديرية المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد التسجيل على الموقع الرسمى للوزارة، كما سيتم تطعيم المواطنين الذين لم يحصلوا على موعد محدد فى المراكز الثابتة بالمحافظة، ويستثنى من ذلك المواطنين الراغبين فى السفر حيث أنه تم تخصيص مراكز خاصة بهم لتوزيع اللقاح.