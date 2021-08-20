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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تهزم إسرائيل في روسيا.. قصة مباراة مصارعة سيتذكرها التاريخ

عماد أشرف بطل منتخب
عماد أشرف بطل منتخب مصر للمصارعة

حقق عماد أشرف بطل منتخب مصر للمصارعة في وزن 77 كجم، الفوز علي لاعب إسرائيل بنتيجة 5-0 ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة العالم للشباب التي تستضيفها روسيا.

 

وتأهل عماد أشرف لاعب منتخب مصر، إلى دور نصف نهائي بطولة العالم للمصارعة تحت سن 20 عاما بعد الفوز على بطل أرمينيا بنتيجة 5-1 .

 

بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما

 

تقام بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في روسيا خلال الفترة من 17 إلى 24 أغسطس الجاري.

وقرر اللاعب عماد أشرف خوض المباراة أمام لاعب الكيان الصهيوني تجنبا للغرامة المالية التي تصل إلى 20 ألف فرانك سويسري بجانب الإيقاف من الاتحاد الدولي.

 

وخاض عماد أشرف المباراة أمام لاعب الكيان الصهيوني وفاز باكتساح بنتيجة 5-0 .

وتشارك مصر في البطولة بـ7 لاعبين وهم:

"فتحي طارق في وزن 65 كجم - سيف الدين شكري في وزن 79 كجم - أحمد خليل في وزن 125 كجم للمصارعة الحرة، وشيماء عاطف في المصارعة النسائية، أحمد فؤاد في وزن 60 كجم، عماد أشرف في وزن 77 كجم، فارس غالي في وزن 82 كجم".

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