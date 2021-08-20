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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإصدارات الذكية: المجمع ينقل مصر 50 عاما على مستوى الرقمنة والشمول المالي

صدى البلد

أكد المهندس سامح العكاري رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، أن المجمع ينقل مصر 50 سنة على مستوى الرقمنة والشمول المالي، وأن ما يتم إنتاجه يفوق إنتاج العديد من الدول من دول الاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة.

وأردف:"هناك 13 خطا تكنولوجيا متنوعا على مستوى العالم داخل المجمع، مؤكدًا أن الخط يبدأ بالمواد الخام وينتهى بمنتج نهائى لصالح أى جهة متعاقد معها المجمع.

وتابع العكاري خلال حواره ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" وسيلة التأمين بمجمع الإصدارات الذكية يبدأ من عملية التكوين بداية من الألياف والبلاستيك والمادة الخام، مشيرا الي ان  التأمين يبدأ من الخطوط الصناعية التكنولوجية للوسيلة والتي قد تكون مستند ورقي او بطاقة ذكية.


وأوضح:" تم اعتماد المجمع  من أكبر الأصرح التكنولوجيا علي مستوي العالم، لافتا إلي أن تكلفة إنشاء المجمع بلغت مليار دولار.

وأشار إلي أن المجمع يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط، ويسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق .

ولفت إلي أن لديهم فريقا مختصا بهذا المجال لتكنولوجيا المعلومات قام بكل إجراءات التأمين على أعلى مستوى وأجاز المجمع كأكبر منصة في الشرق الأوسط للتصميم والإصدار وتخصيص البيانات بأعلى مستويات التأمين.
 

الاتحاد الأوروبي الشهر العقاري تكنولوجيا المعلومات الشمول المالي رئيس مجمع الإصدارات

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