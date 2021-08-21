التعليم تعلن رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وضوابطها.. اليوم

تظلمات الثانوية العامة 2021 ، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم السبت التفاصيل الكاملة لـ ضوابطها ومواعيدها وآلياتها، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد إجابات وافية لجميع الأسئلة الشائعة لدى الطلاب بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021.

ويمكن لمن يهمه الامر ترقب ظهور رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على http://emis.gov.eg/

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيستمر قبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 لمدة أسبوع ، وسيتم إرسال نتائج تظلمات الثانوية العامة 2021 حتى 13 سبتمبر القادم.

وأوضح وزير التعليم أن تظلمات الثانوية العامة 2021 تتيح للطالب حق التأكد من الورقة الامتحانية ونسبتها إليه.

ومن المقرر أن يتسلم الطالب نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة، ليطمئن بنفسه على نسبتها إليه ، والتأكد من تصحيح كل الأسئلة، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات

وقال وزير التربية والتعليم : تظلمات الثانوية العامة 2021 لا تتدخل في "تقدير الدرجات" وهذا ما يتم كل عام ، حيث أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية، وينفذه المصحح وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه .

وقرر وزير التربية والتعليم أن تكون طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 مجانية هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.

وزير التعليم يرد على مطالب الراسبين في الثانوية العامة

وعلى جانب آخر .. رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المطالبين بالسماح لطلاب الثانوية العامة الراسبين في أكثر من مادتين بدخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وجعل امتحانات الدور الثاني بالدرجة كاملة.

قال وزير التعليم : تنص المادة ٢٨ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والمعمول به في جمهورية مصر العربية على الآتي:

المادة ٢٨

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢٣) من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة.

ويسمح للطالب في نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان في المواد المقررة بها وذلك المدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج, وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - المواد التي يجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية, ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين, كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.

ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثاني بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من (٥٠%) من النهاية الكبرى للمادة, كما يجوز للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط.

واوضح وزير التعليم ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خاضعة في أعمالها لهذا القانون ، وقال : نحن لا نستطيع السماح بدور ثاني بدرجة اكثر من ٥٠٪؜ او دور ثاني للراسبين في اكثر من مادتين حسب نص القانون.

وقال وزير التربية والتعليم: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، سيخوضها سيدخلها عدد 160 ألف ، مشيرا إلى أنه سيكون مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩%؜ من الدرجة

وأضاف وزير التعليم : الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط.