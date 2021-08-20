تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بختام التعاملات

تراجع سعر الذهب اليوم، الجمعة 20 -8 2021، بنحو جنيهين في ختام التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

متوسط سعر الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري

سعر الذهب اليوم عيار 24 من 894 إلى 896 جنيها

سعر الذهب اليوم عيار 22 من 817 إلى 819

سعر الذهب اليوم عيار 21 من 780 إلى 782

سعر الذهب اليوم عيار 18 من 668 إلى 670

سعر الذهب اليوم عيار 14 من 519 إلى 521

سعر الذهب اليوم عيار 12 من 445 إلى 446

سعر الذهب اليوم الأونصة من 27,795 إلى 27,866

سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب من 6,256 إلى 6,272

سعر الذهب اليوم الكيلو من 893,714 إلى 896,000

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ويختلف سعر الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.