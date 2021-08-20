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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من ركلة جزاء.. المصري يسجل الهدف الثاني في الأهلي

احمد رفعت
احمد رفعت

سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري هدفا ثانيا في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز.

 

سجل أحمد رفعت  لاعب المصري البورسعيدي هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعد احتساب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة لصالح المصري.

 

مرر حسين الشحات كرة خطيرة بالمقاس على رأس صلاح محسن في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ولكن أخطأها محسن وسدد رأسية في الأرض وحرم الأهلي من هدف مبكر.

وتألق عصام ثروت حارس مرمى المصري البورسعيدي، في التصدي لكرة رائعة من مجدي أفشة الذي استقبل كرة رائعة من طاهر محمد طاهر الذي أرسل كرة رائعة وسددها أفشة ولكن كان لها ثروت بالمرصاد.

ومرة أخرى توغل حسين الشحات بين دفاعات المصري البورسعيدي في الدقيقة 4 من عمر المباراة ووصل لمنطقة جزاء المصري وسدد كرة قوية ولكن عصام ثروت منعها من المرور وتصدى لها.

استطاع الأهلي أن يخترق دفاعات المصري ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 9 من عمر المباراة عن طريق صلاح محسن الذي استقبل كرة علي معلول ببراعة وأسكنها الشباك برأسية رائعة.

وطالب لاعبي المصري البورسعيدي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 25 من عمر المباراة وتوقفت المباراة للعودة لتقنية الـ VAR.

ولم يحتسب محمد عادل حكم المباراة ركلة جزاء واستمر اللعب بشكل طبيعي.

استطاع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري ان يراوغ دفاع الاهلي في الدقيقة 29 من عمر المباراة ويسدد كرة صاروخية ويسكنها شباك محمد الشناوي.

مرر حسين الشحات كرة رائعة في الدقيقة 33 من عمر المباراة على رأس طاهر محمد طاهر الذي أسكن الكرة شباك عصام ثروت حارس مرمى المصري في زاوية صعبة على الحراس.

وجاء تشكيل المصري كالآتي:
حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي - عمرو موسى - أحمد شوشة - أحمد شديد قناوي

الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - جريندو - أحمد رفعت - عمر كمال

الهجوم: أحمد جمعة

وضم تشكيل الأهلي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي
علي معلول وأيمن اشرف ووياسر ابراهيم وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

الأهلى النادي المصري عمر كمال الدوري الممتاز طاهر محمد طاهر علي معلول

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