فتاتان توأم تبهران السنغال بنجاحهما في شهادة الثانوية العامة بعمر الـ 13 عاما

أذاعت فضائية يورونيوز ذائع صيت فتاتين توأمفي السنغال إثر نيلهما شهادة الثانوية العامة وهما بعد في الثالثة عشرة من العمر.

وهذا الإنجاز هو الأول من نوعه في البلد وهو كان سابقا من نصيب تلميذ استحصل على هذه الشهادة في الرابعة عشرة.

لم يكن مسموحا التقدّم لهذه الامتحانات

وفي السابق، لم يكن مسموحا التقدّم لهذه الامتحانات قبل السابعة عشرة، وفق المكتب الوطني للشهادة الثانوية.

ونالت أميناتا وراما ديواو المولودتان في الثامن من أكتوبر 2007 شهادة الثانوية العامة في مدرسة تُعرف بأنها مركز امتياز في يومبول، إحدى ضواحي دكار الشعبية. وهما نجحتا من الدورة الأولى في امتحانات الفئة العلمية باختصاص علوم الحياة.