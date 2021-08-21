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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد لـ طارق حامد : بتمني العمر يقف بيك وتكمل معانا طول العمر

صدى البلد

نشر لاعب نادي الزمالك الأسبق، أحمد عيد عبد الملك، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، مشيدا بأداء الاعب طارق حامد .

 

وكتب: كل الفرقة هايلة علي مستوي الروح و الرجولة الصراحة في ظل توالي المباريات و الظغط في الكورة مش هنبقي احسن حاجة و المطلوب ال ٣ نقط من كل ماتش بس ،،
بس الصراحة طارق حامد حاجة ما شاء الله بتمني العمر يقف بيه علي كدة و يفضل طول العمر مكمل معانا.

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و يستعد فريق الكرة الأول بنادى نادى الزمالك لمباراته القادمة الحاسمة فى التتويج بلقب بطولة الدورى الممتاز أمام نظيره الإنتاج الحربي.

 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل فى تمام الساعة 9 مساء على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدورى.

 

ويحتاج الزمالك للفوز فى هذه المباراة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الاهلى القادمة أمام الجونة.

 

وحقق الزمالك فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في إطار منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وأحرز أحمد محسن في تسجيل الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

 

وبعد أربع دقائق فقط نجح اشرف بن شرقي في ادراك التعادل بعد عرضية من شيكابالا سددها سيف الدين الجزيري لترتد الي بن شرقي الذي وضعها في شباك سيراميكا.

 

وسجل احمد زيزو هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 60 عن طريق ركلة الجزاء التي تسبب فيها ونجح في احرازها ببراعة كبيرة.

 

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي، قبل 3 جولات من النهاية، بينما تجمد سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.
 

أحمد عيد عبد الملك أحمد عيد لاعب نادي الزمالك أخار نادي الزمالك طارق حامد

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