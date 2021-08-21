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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رائدا الفضـاء الصينيان يخرجـان من المركبة الفضائية

صدى البلد

عرضت قناة " روسيا اليوم" فيديو يرصد، قضاء  قائد مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو -12"، ني هاي شنج، وزميله ليو بومينج، 6 ساعات خارج المحطة.

وكان قد أكمل قائد مركبة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو -12"، ني هاي شنج، وزميله ليو بومينج، الجمعة 20 أغسطس العمل في الفضاء المكشوف وعادا إلى محطة "تيانخه" الفضائية.

وذلك بعد قضاء 6 ساعات خارج المحطة، حسبما أفاد بذلك اليوم تلفزيون الصين المركزي.

وفتح رائدا الفضاء فتحة في غرفة ضبط الضغط وخرجا  للفضاء المكشوف الساعة 08:38 بتوقيت بكين، وعادا إلى المحطة الساعة 14:33، ومكثا في الفضاء لمدة 6 ساعات تقريبا، أي أقل بساعة واحدة من الوقت المتاح للمهمة.

وقام الصينيان بتركيب معدات الضخ ورفع الكاميرا البانورامية الخارجية وأعدا صندوق أدوات وربطاه بجسم المحطة الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، فإنهما صورا بعضهما البعض على خلفية الأرض.

الصين بكين روسيا مركبة الفضاء الصينية تلفزيون الصين

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