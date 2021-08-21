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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خبر x ترند .. أحمد حلمى لإبنته لى لى : مش هتخرجي من هنا و رايح.. أحمد حلمى ومنى زكى يشعلان التيك توك بفيديو جديد

صدى البلد

يرصد “صدى البلد”، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أحمد عيد لـ طارق حامد : بتمني العمر يقف بيك وتكمل معانا طول العم

نشر لاعب نادي الزمالك الأسبق، أحمد عيد عبد الملك، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، مشيدا بأداء الاعب طارق حامد .

وكتب: كل الفرقة هايلة علي مستوي الروح و الرجولة الصراحة في ظل توالي المباريات و الظغط في الكورة مش هنبقي احسن حاجة و المطلوب ال ٣ نقط من كل ماتش بس ،،
بس الصراحة طارق حامد حاجة ما شاء الله بتمني العمر يقف بيه علي كدة و يفضل طول العمر مكمل معانا.

عبدلله جمعة : 4 سنين بـ 7 بطولات مع نادي الزمالك العريق


نشر عبد الله جمعة، صانع ألعاب الزمالك صورة جديدة ، عبر  حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".

و علق عبدلله جمعة  علي الصورة قائلا : الحمدالله و بفضل الله انهارده تمت ٤ سنين داخل جدران نادي الزمالك العريق و بشكر ربنا ان ربنا كرمني ب ٧ بطولات مع نادي الزمالك واتمني الاستمرار داخل بيتي واحب اشكر جمهور نادي الزمالك الكبير علي دعمهم لي والقادم افضل ان شاء الله.

"اهدى يا ماما".. أحمد حلمى ومنى زكى في فيديو جديد كوميدي على تيك توك

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو كوميدي مع زوجته النجمة منى زكي.

ونشر احمد حلمي عبر حسابه على موقع  التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو يجمعة بزوجتة   وهما يقلدوا حلقة الإعلامية مريم أمين في برنامج المقالب "حيلهم بينهم" للمذيع عمرو رمزي.

وظهر حلمي  قائلا لمني زكي : "حاسة إنك ممكن تعملي حاجة في يوم تهم الناس؟

 

أحمد حلمى لإبنته لى لى: مش هتخرجي من هنا و رايح

 

مازح  النجم أحمد حلمى ابنته الكبرى "لى لى"، خلال تلقيها أسئلة متابعيها عبر خاصية "ستورى" بحسابها بموقع  التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

حيث وجه لها سؤالا قائلا : "إيه السؤال اللى نفسك مسألهولكيش أبدا؟"

لترد  لي لي  قائلة : "مروحة الساعة كام يا لولى"، فكان تعليق حلمى مفاجئًا، حيث قال لها مازحًا: "خلاص مش هسألهولك تانى لأنك مش هتخرجى من هنا ورايح".

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