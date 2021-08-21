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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يغادر إلى الجابون عبر طائرة خاصة فى هذا الموعد

منتخب مصر
منتخب مصر

قرر حسام البدرى المدير الفنى لـ منتخب مصر الوطنى، سفر الفراعنة إلى الجابون يوم 2 سبتمبر المقبل لخوض مباراة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يلتقى نظيره الجابوني يوم 5 من نفس الشهر.

 

وخصص اتحاد الكرة طائرة خاصة لنقل بعثة منتخب مصر إلى الجابون، خاصة وأن لاعبي المنتخب يعانون من الإجهاد بسبب ضغط مباريات الدورى.

 

يواجه منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري العديد من العقبات خلال مشوار تصفيات مونديال ٢٠٢٢ فى ٣ شهور.

 

ويشارك منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري ضمن تصفيات المونديال رفقة منتخبات انجولا والجابون وليبيا.

 

كما يشارك منتخب مصر الاول فى بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون مطلع العام المقبل ضمن مجموعة ضمت منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

 

صدى البلد يستعرض العقبات التي تواجه منتخب مصر خلال مشوار استعداداته لتصفيات المونديال وبطولة الكان فى الكاميرون.

 

ختام الدورى

فى ظل اشتعال منافسة بطولة الدورى وتحديد موعد انتهاء المسابقة المحلية يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس الجاري يواجه منتخب مصر أزمة فى إعداد لاعبيه للمشاركة فى تصفيات مونديال ٢٠٢٢.

 

منتخب مصر سوف يخوض أول مباراة فى تصفيات مونديال قطر 2022 يوم الخميس الموافق  1 سبتمبر القادم أمام أنجولا ثم يغادر الى الجابون لخوض مباراة قوية يوم ٥ من نفس الشهر.

 

ونظرا لضيق الوقت سيعاني منتخب مصر الوطنى من تجميع لاعبي الأندية فى معسكر تدريبي وتحقيق الانسجام فيما بينهم بعد انتهاء موسم شاق.

 

كأس العرب

يشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري فى بطولة كأس العرب ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات الجزائر، مصر، لبنان، السودان.

 

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على  صعوبة مشاركة لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ضمن منافسات البطولة العربية المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

 

وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر إذاعة أون سبورت أف أم: موعد البطولة العربية في قطر، يتعارض مع موعد كأس العالم للأندية، بعد الإعلان عن أن افتتاح المونديال في التاسع من ديسمبر المقبل، وهو ما يؤكد أن تعارض المواعيد لن يمسح بتواجد لاعبي الأهلي في قائمة المنتخب التي ستخوض منافسات البطولة العربية.

 

وأضاف: الأهلي لن يفرط في أي لاعب وهو يشارك في كأس العالم للأندية، ومن الآن أوجه رسالة لاتحاد الكرة والمنتخب الوطني بصعوبة تواجد لاعبي الأهلي مع المنتخب في البطولة العربية.

 

وأِشار شوبير:على الكابتن حسام البدري، من الآن تجهيز بدائل لاعبي الأهلي، لأن الفريق الأحمر لن يفرط في لاعبيه خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، ويجب أن يأخذ جهاز المنتخب واتحاد الكرة في اعتبارهم هذا الأمر من الآن، حتى لا تحدث أزمة وقت البطولة العربية ومونديال الأندية.

 

منتخب مصر حسام البدري كأس العالم مونديال ٢٠٢٢ أمم أفريقيا الجابون تصفيات مونديال ٢٠٢٢

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